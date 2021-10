Des nouveaux refuges rustiques en pleines montagnes de Charlevoix

Partager







C'est entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, à Sainte-Agnès, que Territoire Charlevoix, futur site de « villégiature sauvage », va voir le jour dans les prochains mois.

Le domaine forestier de 600 acres (2,5 km2) s'annonce déjà comme un lieu parfait de ressourcement, de repos, d’évasion.

territoire charlevoix

territoire charlevoix

Avec ses 5 refuges rustiques, on ne sera pas dans du glamping. Pas de chauffage mécanisé ni d’eau courante. Mais n’allez pas croire que le confort et la convivialité ne seront pas présents, au contraire.

Ces hébergements, pouvant accueillir 2 à 3 personnes, sont certes minimalistes, mais modernes. Ils seront équipés de tout le nécessaire pour cuisiner, notamment un évier avec de l’eau par pompe manuelle – 5 gallons / 19 litres à disposition –, un poêle au gaz, un éclairage LED – minimal, alimenté grâce à des panneaux solaires –, un espace de rangement, une banquette avec une table, un petit coin lecture – qui peut faire office de lit d’appoint –, un lit queen installé au bord de la fenêtre – sans rideau, pour se réveiller avec le lever du soleil.

territoire charlevoix

territoire charlevoix

À l’extérieur, la belle terrasse sera entièrement protégée par une moustiquaire. Chaque refuge aura une toilette sèche à côté. Deux blocs sanitaires seront également à disposition sur le site. Pour accéder à ces refuges, il vous faudra marcher de 10 à 15 minutes.

Territoire Charlevoix proposera aussi du camping 4 saisons, sauvage ou un peu plus aménagé sur des plateformes.

Pascale Anctil

Pascale Anctil

Dans le premier cas, les campeurs pourront planter leur tente sur 12 sites, à même le sol ou sur des promontoires en bois, tout en profitant tout de même de quelques aménagements. À savoir une boite à nourriture et une table à pique-nique.

Dans le deuxième cas, ce sont cinq plateformes regroupant chacune trois emplacements de camping, un bâtiment de service et une grande terrasse sur laquelle il y aura un abri étanche pour se protéger des intempéries. À l’intérieur, un poêle à bois pour se réchauffer, une cuisine commune et un espace de relaxation.

Peu importe le type d’hébergement, Territoire Charlevoix a été pensé pour procurer une expérience d’isolement et d’immersion dans le bois.

Tous les emplacements sont ainsi séparés les uns des autres, à l’abri des regards, en s’intégrant avec harmonie avec le milieu nature, tout en offrant une vue imprenable sur les environs.

Pascale Anctil

Sur place, il sera possible de marcher sur plus de 15 km de sentiers – exclusifs aux clients –, de randonnée et d’interprétation de la faune et de la flore, qui seront utilisés pour la raquette et le ski de fond en hiver.

Un coin bucheron sera également offert, pour ceux qui veulent couper du bois, faire le vide et pratiquer ainsi une sorte de méditation sportive. Une petite rivière est navigable en canot, kayak ou SUP.

Enfin, des ateliers seront proposés, pour apprendre notamment à cuisiner sur le feu en nature, s’initier au camping d’hiver ou encore apprendre les rudiments de la cueillette en nature.

Territoire Charlevoix espère ouvrir les premières réservations en novembre prochain pour une ouverture progressive cet hiver 2021/2022.

Les prix sont parfaitement abordables. Il en coutera 50 $ pour le camping sauvage (bois inclus) et le camping sur les plateformes et (à partir de) 160 $ la nuit pour les refuges.

Pour plus de détails, visitez le territoirecharlevoix.ca.

