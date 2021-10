Le passeport vaccinal maintenant exigé dans les hôpitaux

Partager







Les visiteurs et les proches aidants devront dorénavant montrer leur passeport vaccinal pour accéder aux établissements du secteur de la santé et des services sociaux.

Cette mesure entre en vigueur ce vendredi, malgré le report de la date butoir pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé au 15 novembre prochain

Elle s’applique également aux centres d'hébergement et de soins de longue durée, aux ressources intermédiaires et de type familial ainsi qu'aux résidences privées pour aînés.

Plusieurs exceptions s’appliquent

-Les usagers qui se présentent pour recevoir des services de santé et des services sociaux;

-Le visiteur d'un proche en fin de vie; de moins de 14 ans, une personne qui accouche ou une personne inapte à consentir aux soins requis par son état de santé;;

-Un parent ou un tuteur d'un enfant hébergé en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de même que pour toute personne ayant un droit de visite ordonné par une décision rendue par la Cour du Québec;

-Une personne qui en accompagne une autre qui, en raison de son état de santé ou à des fins de sécurité, requiert une assistance qui ne peut lui être fournie par le milieu;

-Un agent de la paix ou un pompier qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit se rendre dans un milieu visé;

-Les employés du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, des CHSLD privés et privés conventionnés, des ressources intermédiaires et de type familial, des résidences privées pour aînés;

-Les personnes rémunérées dont le lieu de travail principal est une installation du réseau de la santé et des services sociaux du Québec