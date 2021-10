Microsoft: jusqu'à 250 $ de rabais sur les portables Surface Laptop Go

Partager







Jusqu’au 21 octobre, il est possible de se procurer un Surface Laptop Go, le portable le plus léger offert chez Microsoft, à un prix exceptionnel.

Profitez pleinement de la performance de l’un des portables les plus populaires chez Microsoft sans sacrifier le look grâce à son style épuré. Le Surface Laptop Go est doté d’un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces et a été conçu avec des matériaux solides.

Courtoisie Microsoft

Grâce à l'autonomie de la batterie, le processeur Intel Core de 10e génération, jusqu’à 8 Go de RAM et un choix de 64 Go, 128 Go ou 256 Go d'espace de stockage, ce portable sera un outil parfait pour tout type de travail.

Jusqu’au 21 octobre, il sera possible d’obtenir un portable Surface Laptop Go à partir de 759 $.

Pour commander le portable Surface Laptop Go de Microsoft

Microsoft Store | Amazon Canada | Bureau en gros | Amazon France

