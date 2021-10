Nintendo Switch Online: voici combien il faudra payer pour les jeux de N64 et Genesis

Partager







Il faudra (relativement) casser sa tirelire pour accéder au catalogue de jeux de Nintendo 64 et Sega Genesis, qui sera bientôt accessible –en théorie à la fin octobre– sur le service Nintendo Switch Online.

Le géant japonais a ainsi dévoilé ce vendredi le prix de son abonnement premium, qui donnera accès à différents bonus en plus de son service en ligne et, en toute franchise, ce n’est pas donné... tout particulièrement si l’on compare au prix de l’abonnement régulier.

Au Canada, il en coûtera ainsi 63,99 $ par année pour avoir accès au «pack d’expansion» de Nintendo Switch Online, qui inclura différents titres de Nintendo 64 et de Sega Genesis, en plus du DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons, dévoilé également ce vendredi.

Pour l’abonnement familial, qui peut être partagé entre huit usagers, il faudra débourser 99,99 $. Dans les deux cas, il s’agit de plus du double du prix de l’abonnement régulier à Nintendo Switch Online, qui coûte respectivement 24,99 $ et 44,99 $ pour les moutures individuelle et familiale.

Certes, le nouveau plan permettra de replonger, dès son lancement, dans neuf titres iconiques de la Nintendo 64, dont The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Starfox 64 et Mario Kart 64, de même que 14 classiques de la Sega Genesis. D’autres jeux doivent par ailleurs s’ajouter à la collection au fil du temps.

Néanmoins, ce sera à chacun de voir si cette augmentation drastique du prix de l’abonnement vaut le coût pour une sélection de titres qui datent tout de même de plus d’une vingtaine d’années. Des classiques, oui, mais qui auraient possiblement pu être vendus à la pièce comme sur les consoles précédentes de Nintendo.

Par ailleurs, soulignons qu’il est également possible depuis ce vendredi d’acheter les manettes sans fil pour la Switch de Nintendo 64 et Sega Genesis, annoncées à la fin septembre, sur le site de Nintendo. Chacune coûtera 64,99 $ et sera livrée à partir du 25 octobre prochain.

