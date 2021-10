Carolyne De Bellefeuille, la directrice artistique du clip d’Adele, dévoile des détails du tournage ultrasecret

Partager







Xavier Dolan est loin d'être le seul Québécois derrière le nouveau clip d’Adele, dévoilé hier soir. Il y a aussi Carolyne De Bellefeuille (et toute son équipe), qui a assuré la direction artistique de la vidéo de 5 min 31. On lui a piqué une jasette, au lendemain de la sortie du clip le plus attendu de l'année!

Comment on se sent au lendemain du dévoilement du vidéoclip? 34 millions de vues jusqu’à présent, ce n’est pas rien...

Autant moi que l’ensemble de l’équipe, on est surpris, on est contents. Il y a beaucoup de reconnaissance de la part de toute l’équipe pour le travail de Xavier et pour son choix de travailler avec des équipes d’ici.

C’est juste du positif! On ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi gros.

Qui t’a approchée pour la DA du vidéoclip?

J’aurais bien aimé répondre que c’est parce que je suis meilleure amie avec Adele, mais non. Je suis directrice artistique en cinéma depuis plusieurs années. Je travaille sur plusieurs projets américains à Montréal et j’ai travaillé avec Élise de Blois [la conceptrice du clip] sur The United States vs Billie Holliday, il y a deux ans.

Xavier Dolan avait aimé l’approche [artistique] de Billie Holliday. On avait travaillé avec les espaces, les textures et un rendu visuel très léché. Il a donc voulu travailler avec cette même équipe-là. À Montréal, le monde est tout petit.

Travailler sur un vidéoclip d’Adèle, c’est comment?

Je pense que je n’avais pas conscience de la portée du projet avant ce matin. Sur le moment, je n’étais pas stressée. Mais aujourd’hui, je réalise qu’il y a tellement de gens qui voient le travail. Je suis très contente et je sais, selon des échos, qu’Adele était très très heureuse du résultat final.

Ça doit être difficile de garder ultrasecret un projet de cette envergure-là?

Oui, quand même. Mais une fois que c’est révélé, il y a une satisfaction qui en vaut la chandelle.

Je suis quelqu’un qui suit les règles. Quand on me dit qu’il ne faut pas dire, par exemple, que c’est un clip d’Adele pour toutes les raisons du monde, que ce soit pour la sécurité ou pour l’effet de surprise, c’est sûr qu’on garde ça pour nous. Même que ma mère m’a texté ce matin pour me dire «petite cachottière»!

Est-ce que ce tournage fait partie de ton top 5 de tournages? Pourquoi?

C’est sûr et certain que oui, parce que c’est une réussite visuelle complète: Adele est magnifique, la réalisation de Xavier supporte tellement bien ce qu’on a fait, on a tous travaillé en symbiose. On livre le résultat aujourd’hui et on est très satisfaits.

Je dirais même que c’est dans mon top 3, avec The United States vs Billy Holliday et d’autres qui sont ex aequo.

Parle-moi de ton job sur le clip, concrètement.

Mon job, c’est de faire en sorte que toute la magie se fasse. J’ai beaucoup travaillé en collaboration avec Élise et en équipe avec Xavier sur le rendu visuel. On a fait des maquettes, des boards, des échantillons, du magasinage. Mon travail, c’est de gérer toute l’équipe. Je gère donc les décorateurs, les concepteurs, la recherche de voitures...

photo tirée d'Instagram Carolyne De Bellefeuille, directrice artistique

C’est un vidéoclip qui a quand même de l’envergure. Le tournage en soi a duré deux jours, mais il y a un bon mois de travail en amont. On a de la recherche à faire, des concepts à travailler. On travaille beaucoup.

Une bonne partie du vidéoclip est en noir et blanc. Est-ce que c’est aussi pris en compte par la direction artistique?

Oui. En noir et blanc, il faut travailler en contraste. Donc, on travaille beaucoup en clair/obscur, avec les saturations/désaturations. C’est ça qui est intéressant: d’avoir un beau rendu en noir et blanc qui se transforme en un super beau rendu en couleur.

Il y a un travail au niveau de la DA qui est vraiment précis. Tout ce qu’on voit a été choisi et étudié à la caméra, pour que le rendu couleur et noir et blanc soit exactement comme on le souhaite.