Voici tout ce qu’on sait sur le mystérieux cercle noir aperçu dans le ciel de Montréal qui fascine tout le monde

Partager







Un immense cercle noir, aperçu jeudi flottant dans le ciel de Montréal, fascine tout le monde. De quoi s'agissait-il? Par quoi a-t-il été provoqué? On vous explique tout ce qu'on sait sur ce mystérieux phénomène.

Aperçu jeudi après-midi

L’événement s’est produit jeudi vers 13h, près du pont Victoria, rapporte Le Journal, qui a reçu une photo du mystérieux cercle noir.

L'anneau noir, composé de plusieurs petites particules, flottait à moins de 300 mètres du sol.

Il pourrait s'agir de poussières ou de fines particules venant de résidus de combustion, selon Alexandre Parent, météorologue d’Environnement Canada.

Un phénomène de pollution

Il s'agirait d'un phénomène de pollution assez rare qui serait lié à une explosion pour une série télé.

Un lecteur a transmis au Journal une impressionnante photo du cercle noir qui est apparu jeudi, vers 13h, près du pont Victoria.

On y voit un anneau noir qui flotte à moins de 1000 pieds du sol et qui est composé de plusieurs petites particules.

Pour un tournage

«On a fait une explosion pour une scène de la série américaine The End is Nye, qui a créé un cercle noir dans le ciel», a confirmé au Journal une personne qui travaille sur ce tournage dans les studios MELS du Vieux-Port de Montréal.

Et l’émission qui sera diffusée sur le réseau NBC portera «ironiquement» sur les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement, précise-t-elle.

«Les particules étaient sûrement plus chaudes que leur environnement extérieur et se sont donc élevées dans le ciel. Avec cette émission se crée un mouvement circulaire et ça prend la forme d’un beigne», a expliqué au Journal Alexandre Parent.

– Avec Anne-Sophie Poiré