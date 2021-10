Le français à Montréal: «l’éléphant dans la pièce» des élections municipales, selon PSPP

Partager







Inquiet de la situation du français à Montréal, Paul St-Pierre Plamondon réclame que les candidats à la mairie tiennent un débat sur l’avenir de langue française dans la métropole.

Le chef du Parti québécois affirme que l’enjeu de la langue est «l’éléphant dans la pièce qu’on n’ose pas nommer» de la campagne électorale municipale, alors que c'est à Montréal que le déclin du français est le plus marqué dans la province.

«C’est un vrai sujet qui préoccupe les Québécois et plusieurs Montréalais. Mais les candidats ont des positions très peu claires. On pourrait même dire qu’ils disent une chose et son contraire sur ce sujet-là», regrette le chef péquiste.

Une récente analyse de la situation du français dans la province, commandée par l’Office québécois de la langue française (OQLF) à Statistique Canada, révèle que, d’ici 15 ans, trois Québécois sur quatre auraient toujours le français pour langue maternelle. Cela équivaut à un recul de sept à dix points de pourcentage entre 2011 (82%) et 2036 (75%).

Or, à Montréal, la situation est plus alarmante, alors que moins de la moitié (49,6%) des résidents de la métropole ont déclaré que le français était leur langue maternelle, selon les données du recensement de 2016. En ce qui concerne la langue parlée à la maison, 53,7% des ménages ont affirmé qu’ils conversaient principalement en français. Dans l’espace public, cette proportion augmente à 58%.

M. St-Pierre Plamondon souhaite entendre les candidats à la mairie s'exprimer sur la place que devrait occuper la Ville dans l’intégration des nouveaux arrivants en français et le rôle de l’administration montréalaise dans la défense du français.

Il souhaite également connaître la position des aspirants maires sur le statut bilingue des municipalités et la conformité des arrondissements quant aux règles de la loi 101. Notons que 17 des 19 arrondissements de Montréal ont leur certificat de francisation, qui prouve que l'administration répond aux exigences de la Charte de la langue française. Seuls Saint-Léonard et Pierrefonds-Roxboro ne l’ont pas.

Préciser les propositions sur la langue

Cette demande survient alors que Balarama Holness, candidat à la mairie pour le parti Mouvement Montréal, promet, s’il est élu, la tenue d'un référendum sur un statut bilingue pour la métropole. Une proposition qu’ont rejetée Valérie Plante et Denis Coderre. Chacun a confirmé ne pas vouloir toucher à l’article 1 de la Charte de la Ville de Montréal, qui fait de la métropole une ville de langue française.

Joël Lemay / Agence QMI Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal

Ce n'est pas suffisant, soutient M. St-Pierre Plamondon. Selon lui, il est «fondamental» que les candidats précisent leurs propositions sur la question linguistique.

«On est littéralement à la croisée des chemins quant à la pérennité de la langue dans la région de Montréal. Ce n’est donc pas seulement de fermer la porte à un statut bilingue via un référendum. Ce qu’on veut savoir de chaque candidature est ce qu’ils entendent faire, c’est quoi, leurs propositions concrètes», soutient-il.

Trois axes

Paul St-Pierre Plamondon affirme que la Ville pourrait agir sur trois fronts, soit la langue du travail, l’éducation postsecondaire et l’immigration. Même si ces questions ne relèvent pas des compétences municipales, il estime que Montréal pourrait, à tout le moins, faire pression sur le gouvernement du Québec.

«C'est pas vrai, de dire que la mairie de Montréal a les mains liées et ne peut absolument rien faire», mentionne le chef du PQ.

Sa formation réclame l'application de la loi 101, tant au cégep que dans les entreprises à charte fédérale, comme les banques, les aéroports et le Port de Montréal.

En matière d’immigration, il demande que le français soit un critère sine qua non de sélection et qu’il y ait une certaine régionalisation de l’immigration, «parce que l’intégration en français se fait très bien dans tous les coins du Québec».

Le rapport de l’OQLF souligne toutefois que «même les scénarios théoriques peu probables, par exemple celui où 100% des personnes immigrantes du volet économique seraient originaires de pays francophones [...] ne permettraient de faire progresser que marginalement les différents indicateurs du français».