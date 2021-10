7 styles de pyjamas pour vos activités «cocooning» cet automne

Partager







La saison du JOMO (Joy of Missing Out) est arrivée. Les sandales laissent place aux pantoufles et les 5 à 7 sur les terrasses sont remplacés par des marathons de téléséries.

On aime s'habiller confortablement lorsqu'on est à la maison, mais on aime aussi avoir un peu de style.

Voici donc 7 styles de pyjamas pour 7 activités de cocooning pour un automne des plus confos!

1. Pour un staycation à l’hôtel : Le pyjama chic en satin de Ceysilk à 85 $

La popularité des produits de l’entreprise montréalaise Ceysilk traverse les frontières. Après le chouchou pour les cheveux en soie, voilà que la marque a lancé sa collection Ceysleep avec ses pyjamas deux pièces en satin. Chemise et pantalon sont ajustés comme le serait un véritable tailleur, question d’adopter une coupe féminine. On passerait la journée à se pavaner dans ce pyj trop confo!

ACHETER ICI

2. Pour une soirée Netflix and chill : La chemise de nuit en « doudou » de la Vie en Rose à 35 $

Vive les chemises de nuit qu’on peut rapidement enfiler après un bain chaud! Les boutiques La Vie en Rose propose sa nouvelle chemise de nuit en « doudou » soit le micropolaire, un tissu qui respire à la fois doux et souple. De plus, on adore les motifs et trop mignons. Trois couleurs et modèles sont disponibles dans toutes les tailles.

ACHETER ICI

3. Pour une promenade avec son chien : Le jogging ample de Kuwallatee à 75 $

Comment porter un pyjama, sans avoir l’air d’en porter un? La réponse est le jogging. Eh, oui, il te faut cette pièce essentielle dans ta garde-robe. La marque montréalaise Kuwallatee propose le parfait jogging urbain, ample, stylé et nonchalant qui peut à la fois servir pour promener ton chien le matin sans te faire juger et paresser sur ton sofa en t’endormant, sans te sentir coupable.

COURTOISIE

ACHETER ICI

4. Pour un party pyjama entre filles : Le short pelucheux d’Ardène à 10,32 $

La chaîne de magasins Ardène présente une panoplie de vêtements de détente. Parmi la grande collection se trouve le short pelucheux. En gros, c’est comme porter un nuage tellement c’est douillet et confortable! Tu peux aussi agencer le short avec le chandail pelucheux pour former un ensemble ultra-réconfortant.

ACHETER ICI

5. Pour un getaway au chalet : Le jumpsuit d’Everyday Sunday à 75 $

La griffe montréalaise Everyday Sunday s’est fait connaître pour ses maillots de qualité et hyper stylés. Pour l’automne, leur collection lounge est tout ce qu’il faut pour se mettre en mode cocooning. Parmi les pièces, on retrouve le jumpsuit Getaway à la fois chic et confortable, soit la parfaite combinaison de la tendance slounge : style et confort, de l’épicerie au lit!

ACHETER ICI

6. Pour recréer un moment spa : Le peignoir long de Flax à 138 $

L’heure du bain moussant et du masque de beauté a sonné! Pour recréer un moment de spa à la maison, rien de mieux que d’enfiler un peignoir. L’entreprise canadienne FLAX HOME présente le peignoir long composé de lin et qui devient encore plus doux et douillet après chaque lavage.

ACHETER ICI

7. Pour un bed-in toute la journée : Le pyjama en flanelle à carreaux Old Navy à 50 $

Si tu veux être en mou, durant les temps pluvieux et froids d’automne, on assume parfaitement ce pyjama vintage en flanelle à carreaux de chez Old Navy. On le porte exclusivement pour se pavaner à la maison. L’ensemble deux pièces garde au chaud grâce à la texture de flanelle composée de coton doux. Il ne manque que des grosses pantoufles!

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s