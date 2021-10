France : fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes

Partager







À partir du 1er janvier 2022, de nombreux fruits et légumes ne pourront plus être vendus sous plastique ou en barquette, a annoncé le gouvernement français cette semaine.

Pour les légumes, l’interdiction concernera entre autres les poireaux, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre, carottes, tomates rondes, oignons, choux, choux-fleurs, courges, radis, et les légumes racines. Pour les fruits, ce sont notamment les pommes, poires, oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons, pamplemousses, prunes, melons, ananas et mangues qui seront visés.

Alors que 37 % des fruits et légumes sont aujourd’hui vendus sous emballage en France, la mesure visant une trentaine d’entre eux « devrait permettre d’éviter plus d’un milliard d’emballages en plastique inutiles chaque année », espère le gouvernement.

AFP

Pour les fruits et légumes « présentant un risque important de détérioration de leur vente en vrac », un délai supplémentaire sera accordé pour trouver des solutions alternatives.

Par exemple, certaines variétés de tomates (à côtes, allongées, cerise ou cocktail), les oignons, les choux de Bruxelles, les haricots verts, les raisins, les pêches et les abricots auront un droit au plastique jusqu’au 30 juin 2023. Les exemptions les plus longues sont accordées aux fruits mûrs à point, aux graines germées, et aux fruits rouges qui ont jusqu’au 30 juin 2026 pour se débarrasser du plastique. Un délai de six mois est aussi accordé pour « écoulement des stocks d’emballages ».

Fin des sacs de plastique à Montréal

Plus tôt cet été, Montréal a également adopté un règlement interdisant la distribution de sacs de plastique de toute épaisseur dans les commerces de détail et les restaurants de la métropole à partir du 1er septembre 2022.

Joël Lemay / Agence QMI

Les sacs d’emplettes réutilisables ou en papier ne sont pas visés, ni les sacs d’emballage servant à transporter des fruits, des légumes, de la viande ou des aliments préparés jusqu’à la caisse d’un commerce de détail pour éviter le contact direct entre deux articles.

La Ville interdira également la distribution de certains articles de plastique à usage unique, dont les contenants de livraison en polystyrène, les barquettes pour légumes et fruits en plastique non recyclable ou en polystyrène ou encore les ustensiles de plastique. Cette interdiction-ci prendra effet à compter du 1er mars 2023.

– Avec les informations de l’AFP