Mélanie Maynard cause le malaise ultime à La Tour et tout le monde pleure de rire

La spontanéité de Mélanie Maynard, c'est de l'or en barre.

L'actrice s'est mise dans les pieds dans les plats deux fois plutôt qu'une, et de façon hilarante, cette semaine sur le plateau de l'émission La Tour, avec Patrick Huard.

Celle qui est aussi animatrice de radio expliquait justement à Patrick Huard et à ses invités qu'elle pouvait avoir blessé des gens sans le vouloir, au cours de son parcours, parce qu'elle parle beaucoup et qu'elle n'a pas toujours de filtre.

Pour illustrer son propos, Mélanie fait un très mauvais choix. Elle décide de raconter en riant la fois où elle a discuté avec Guillaume Lemay-Thivierge du film Les Trois P'tits Cochons. «Je lui ai dit c'était pas ben bon, que j'avais trouvé ça surévalué, mais là je réalise à moment donné que "hey il a joué là-dedans lui!"»

En entendant tout ça, Patrick Huard a éclaté de rire tellement fort que Mélanie a réalisé que quelque chose clochait, puis elle a demandé à son interlocuteur s'il avait joué dans le film, lui aussi.

C'est à ce moment que Dominic Arpin, qui riait également aux larmes de son côté, a mentionné à Mélanie que Patrick était LE RÉALISATEUR du film Les Trois P'tits Cochons, ce qui a eu l'effet d'une bombe sur le plateau.



Si tout le monde riait à gorge déployée, on pouvait tout de même sentir le malaise de Mélanie, qui s'est mise dans de bien beaux draps à la télévision.



Un excellent moment à voir ici:

Ça ne s'invente pas.

Sur Instagram, l'interprète de Petrolia a commenté «Saviez-vous ça vous autres, qu’il était possible de se mettre pas un mais deux fois le pied dans la bouche sur la même anecdote?? Moi je l’ai appris dans une émission « spécial spontanéité » misère. Mes plus plates et sincères excuses à toutes les anciennes et futures victimes de ma trop grande spontanéité.»

Merci Mélanie!

