Adele dit de Xavier Dolan qu'il est son «âme soeur créative» dans une série de photos sur Instagram

Quelques jours après avoir révélé au monde entier son plus récent vidéoclip Easy On Me, la chanteuse Adele a dévoilé des photos où on la voit en compagnie de son réalisateur, Xavier Dolan.

Sur Instagram, la star britannique a écrit: «mon grand amour éternel, mon âme soeur créative Xavier Dolan», en accompagnant sa publication d’une série de photos prises lors du tournage de son nouveau succès.





On y voit Adele radieuse et souriante, tandis que Xavier Dolan, lui, est plutôt occupé à travailler!

Instagram Adele

Easy On Me est le deuxième clip d’Adele dirigé par le cinéaste de Mommy et de Laurence Anyways, après Hello en 2015.

Il a été tourné dans le plus grand secret à Sutton, dans les Cantons de l’Est.



Trois jours après sa sortie, il cumule déjà plus de 72 millions de vues sur YouTube.

