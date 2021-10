Les données de la SCHL loin de la réalité: environ 500$ de plus par mois pour un 4 1/2 à Montréal

Partager







Se loger à Montréal, ça coûte cher. Bien plus cher que ce qu'affirme la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La moyenne des prix des loyers affichés sur Kijiji est en effet nettement supérieure aux données officielles de la SCHL, signe que les prix ont bondi au cours des dernières années.

Depuis le début de la campagne électorale municipale, l’habitation s’est imposée comme un thème central à Montréal – les candidats à la mairie Valérie Plante et Denis Coderre promettent la construction de dizaines de milliers de logements abordables. C’est bien beau, tout ça, mais, actuellement, il faut débourser combien pour un appartement sur l’île de Montréal?

Pour le savoir, on a épluché des dizaines d’annonces de logements à louer sur Kijiji. On a calculé la moyenne des loyers pour un studio, un 3 1/2 et un 4 1/2 à Montréal, à partir des 50 premières annonces affichées sur le site*. On a ensuite comparé ces moyennes aux données de la SCHL, qui a publié au début de l’année la moyenne des prix des loyers dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal.

Les résultats sont sans équivoque: les prix moyens de la SCHL sont loin de la réalité. Pour un 4 1/2, par exemple, il faut prévoir en moyenne près de 500$ de plus par mois, selon nos calculs.

Prix moyens selon la SCHL:

Studio: 702$

3 1⁄2: 810$

41⁄2: 903$

Prix moyens sur Kijiji:

Studio: 964$ (+262$)

3 1⁄2: 1131$ (+321$)

41⁄2: 1386$ (+483$)

Dans nos recherches, on a inclus des logements de tout genre, allant des plus abordables aux plus luxueux, comme ce 3 1⁄2 dans la Tour des Canadiens, à proximité du Centre Bell, affiché à 2000$ par mois.

On a aussi inclus ce 4 1⁄2, avec un loyer de 2430$ par mois.

Hausse «significative» du prix des loyers

L’écart important entre les prix moyens de la SCHL et la réalité du marché n’a rien de surprenant pour les organismes de soutien aux locataires.

Le fait est que les prix des loyers sur le marché sont plus élevés que ceux des appartements déjà loués, explique Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Et la SCHL, dans son enquête, inclut le prix des loyers de logements déjà loués.

«Je ne suis pas du tout surpris de l’écart entre les chiffres de la SCHL et les prix affichés», lance pour sa part Maxime Roy-Allard, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

En juin, comme il le fait chaque année, le RCLALQ a calculé la moyenne des prix des loyers de quelque 60 000 logements affichés sur Kijiji. La tendance à la hausse s’observait déjà. Tellement que Maxime Roy-Allard parle d’une «flambée des prix» dans la métropole.

Prix moyens sur Kijiji (RCLACQ, juin 2021):

Studio: 873$

3 1⁄2: 1092$

4 1⁄2: 1349$

En plus du manque de logements, les types d’immeubles d’habitation qui sont construits contribuent à cette crise des loyers, croit Véronique Laflamme.

«La très grande majorité des logements qui se construisent [plus de 92% dans les quatre dernières années] sont des logements privés, beaucoup plus chers [que les logements sociaux et communautaires] et ça contribue à tirer vers le haut le prix des loyers», mentionne-t-elle.

*Comment on a procédé

Pour chacune des catégories de logement, on a sélectionné «Ville de Montréal», «Immobilier» et «À louer» dans les filtres de recherche sur Kijiji. On a ensuite sélectionné les 50 premières annonces apparaissant sur le site. Un fichier Excel avec les informations de toutes les annonces a été créé pour calculer les moyennes.