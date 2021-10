Gotham Knights: WB Games Montréal en dévoile plus sur la Court of Owls [VIDÉO]

Partager







Parmi la foule d’annonces qui ont eu lieu lors du DC FanDome de ce week-end, on retrouvait notamment une nouvelle bande-annonce de Gotham Knights, le prochain jeu de la branche montréalaise de Warner Bros. Games. L'aperçu d'un peu plus de deux minutes présente la société secrète, et les ennemis principaux du jeu, qui se nomme la Court of Owls (Cour des Hiboux).

• À lire aussi: Le Black Adam de Dwayne «The Rock» Johnson enfin dévoilé dans un aperçu du spin-off de DC

• À lire aussi: The Batman: un cocktail de vilains dans la nouvelle bande-annonce dramatique [VIDÉO]

Dans la vidéo, le Pingouin partage quelques indices sur ce groupe d’individus dangereux, entrecoupé d’aperçu des quatre membres des défenseurs de Gotham –Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood– qui tomberont dans les griffes de la Court of Owls un par un.

Les fans ont aussi eu droit, lors du FanDome, à un documentaire sur les coulisses de Gotham Knights, agrémenté des commentaires de Jim Lee (artiste de bande dessinée, éditeur et chef de la création chez DC), Scott Snyder (scénariste et cocréateur de The Court of Owls), Greg Capullo (artiste de bande dessinée et cocréateur de The Court of Owls), Patrick Redding (directeur de la création pour Gotham Knights chez WB Games Montréal) et Ann Lemay (directrice narrative de Gotham Knights chez WB Games Montréal)

La sortie de Gotham Knights doit avoir lieu quelque part en 2022 et le jeu sera jouable autant en mode solo qu'à deux joueurs, en coop en ligne, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

À VOIR AUSSI

s

s