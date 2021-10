Il y aura des parties de «Squid Game» à Montréal les week-ends

Partager







Vous avez dévoré les neuf épisodes de Squid Game et vous en redemandez? Bonne nouvelle: des évènements inspirés du Jeu du Calmar se tiendront les week-ends à Montréal.

• À lire aussi: Squid Game: 18 accessoires à vous procurer si vous adorez la série

• À lire aussi: Squid Game: les ventes de souliers Vans blancs ont explosé de... 7800%

• À lire aussi: «Squid Game» bat un record sur Netflix et continue de dominer partout dans le monde

Derrière ces rassemblements: l’entreprise montréalaise Walking Brain, qui organise des aventures en plein air dans les rues de la métropole.

Les participants à ce Squid Game montréalais prendront part à des jeux pour enfants inspirés par la série de l’heure.

Armés de leur téléphone intelligent, les participants, qui devront payer 18$ et être âgés de 18 ans ou plus, seront rassemblés en petits groupes de trois ou quatre personnes. Ils auront quelques heures pour remporter six joutes. Les groupes perdants seront éliminés.

Photo courtoisie, Netflix

Mais rassurez-vous: contrairement à la série sud-coréenne, les perdants ne seront pas fusillés, lancés dans le vide ou encore poignardés. Ils seront juste éliminés. L'équipe gagnante pourra quant à elle mettre la main sur une cagnotte.

Les «Squid Adventures Game» se tiendront entre le parc du Mont-Royal et le parc La Fontaine et prendront en compte les règles sanitaires.

Pour le moment, les parties se déroulement seulement en anglais. Sur le site de l’activité, on précise toutefois que des versions françaises s'en viennent.

Pour les néophytes ou pour ceux qui vivraient sous une roche, Le Jeu du Calmar, qui est disponible sur Netflix, met en scène des personnages endettés issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud. Ces derniers participent à six jeux d’enfants traditionnels. À la toute fin de la compétition, le gagnant (parmi les 456 participants) remporte 45,6 milliards de won.

En un mois seulement, la série phénomène a été vue par plus de 111 millions de foyers abonnés à Netflix.