Québec présente son nouveau plan de lutte à l'itinérance: ce qu’il faut savoir

Le gouvernement Legault a dévoilé lundi sa nouvelle stratégie pour lutter contre l’itinérance qui s’accompagne d’investissements totalisant 280 millions $ sur cinq ans. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le plan.

Voici certaines des mesures qui seront mises en place:

77 millions $ pour stabiliser la situation résidentielle des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir;

53 millions $ pour assurer l’ensemble du continuum d’hébergement d’urgence et de transition;

40 millions $ pour rehausser le continuum de services en dépendance pour les personnes en situation d’itinérance.

Les effets de la pandémie

«Dans le contexte de la pandémie, on constate une hausse et une complexification de différentes problématiques, dont l’itinérance. Je suis très fier de ce plan d’action qui propose des mesures concrètes pour offrir des services d’accompagnement aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir», a indiqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, par voie de communiqué.

Photo d'archives, Agence QMI Une personne, vraisemblablement itinérante et vivant dans la pauvreté, est assise près de l'entrée de la station de métro Namur, à Montréal, le matin du 7 novembre 2011. PHILIPPE-OLIVIER CONTANT/AGENCE QMI

Le parti de Denis Coderre, Ensemble Montréal, s’est réjoui de cette annonce.

«Le plan annoncé aujourd’hui par Québec est un engagement fort sur l’importance qui est donnée à l’itinérance et aux nouveaux besoins post-pandémiques. [...] Ensemble Montréal est confiant que ce plan s'arrimera aux actions que notre formation politique s’est engagée à entreprendre au cours des quatre prochaines années pour que tous les Montréalais puissent vivre dans la dignité», a commenté le porte-parole en matière d'itinérance du parti, Benoit Langevin.

Le dernier Plan d'action interministériel en itinérance est échu depuis 2020. À l’origine, le plan présenté lundi devait être dévoilé en décembre dernier, avant d’être reporté au début de l’été, puis finalement à l’automne.