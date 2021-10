Une chaine d’ophtalmologistes s’inspire de McDonald’s et aide des millions d’Indiens à recouvrer la vue

Partager







Plusieurs millions d’Indiens ont pu recouvrer la vue grâce à Aravind, une chaine d’ophtalmologistes qui s'est inspirée du modèle industriel du géant de la restauration rapide américaine, McDonald’s.

Qu’est-ce qu’Aravind?

Aravind a été fondé en 1976 par un chirurgien ophtalmologiste alors à la retraite, Govindappa Venkataswamy, à Madurai, dans le sud de l’Inde.

Au départ, l’établissement ne comptait qu’une dizaine de lits pour soigner les problèmes de cécité, comme des cataractes. Aujourd’hui, Aravind réalise un demi-million d’actes chirurgicaux par an et compte 14 hôpitaux, six centres d’examen éphémères et 94 centres de soins ophtalmologiques primaires.

Sur son site web, l’organisme explique que le gouvernement «ne peut à lui seul répondre aux besoins de santé de tous», notamment en raison de la croissance démographique, l’insuffisance des infrastructures, le faible revenu par habitant et le vieillissement de la population.

Comment se sont-ils inspirés de McDonald’s?

Le système qu’a élaboré le Dr Venkataswamy se base sur le principe visant à générer des volumes très importants d’interventions chirurgicales pour en diminuer les coûts... comme les ventes de hamburgers chez McDonald’s.

L'idée de cette approche lui est venue à la suite d’une visite à la McDonald’s Hamburger University de Chicago, où tous les nouveaux franchisés doivent suivre une formation d'une semaine.

Il comprend alors l’économie d’échelle de la chaine de restauration rapide et il se dit: «Si McDonald’s peut le faire pour les hamburgers, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire pour les soins oculaires?»

L’accès aux soins oculaires, principale préoccupation

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Inde comptait en 2020 près de 9 millions de non voyants, où la cécité est largement imputée à la cataracte (opacification du cristallin), mais aussi à des maladies infectieuses comme le trachome, comme le rapporte l’AFP.

Sachant que 70% de la population indienne vit dans des zones rurales, les consultations ophtalmologiques éphémères auxquelles ont accès les plus démunis sont la fierté d’Aravind.

«L’accès [aux soins] est notre principale préoccupation, aussi nous apportons les traitements à la population au lieu d’attendre qu’elle vienne nous solliciter», a mentionné à l’AFP Thulasiraj Ravilla, l’un des membres fondateurs de l’organisme.

Il ajoute que la cécité est évitable et qu’une cataracte «se corrige par une intervention chirurgicale simple».

Quand les mieux nantis paient pour les plus démunis

Plutôt que de se fier aux subventions gouvernementales, Aravind utilise les revenus générés par les soins et les consultations payantes - les Indiens qui en ont les moyens payent pour les services - pour couvrir les traitements des plus pauvres. Plusieurs patients ne dépensent ainsi rien de leur poche pour se faire soigner.

Le groupe a réussi à réduire ses coûts d’opération en fabriquant ses propres lentilles intraoculaires pour le traitement de la cataracte. Ce sont quelque 2,5 millions de lentilles qui sont produites par année et ces dernières sont six fois moins chères qu’en Amérique.

