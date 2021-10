Une vidéo de Naadei aux auditions de MixMania en 2002 refait surface

Partager







On connaît Naadei Lyonnais la participante d’OD, l’animatrice de l’île de l’amour et la chanteuse. Mais on ne se rappelait pas qu'elle avait participé aux auditions de la première édition de MixMania en 2002.

Pour ceux qui ne se rappelent pas de Mixmania 2002... c'était THE ONE.

Eh oui, Naadei aurait pu faire partie du mythique groupe Aucun Regret dans la première édition de MixMania. Rappelez-vous: Défense urbaine (les boys) et Aucun Regret (les filles) étaient les deux groupes qui s'affrontaient lors de la compétition.

Ah Luck Mervil en était l'animateur.

Les deux groupes de la première édition de MixMania en 2002.

Le signe de la main de MixMania ressemble étrangement au signe fait par des rappeurs de la côte Ouest américaine.

La vidéo suivante a refait surface quand nos collègues de Narcity l'ont dénichée récemment. Si vous cherchez Naadei dans la vidéo ci-dessous, on peut l'apercevoir vers 2 minutes 37 et on peut voir une partie de son audition à 4 minutes 30 secondes.

Voici un excellent arrêt sur image:

Malheureusement, elle n’a pas réussi à faire sa place dans le Mix (LOL). Ce n’est pas comme si elle n’avait pas d’autres talents de toute façon!

Disons que la vie a bien fait les choses.

Pour voir de quoi Naadei:

