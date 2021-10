30 activités parfaites pour bien découvrir le quartier Villeray

Partager







Puisque le quartier Villeray à Montréal se classe parmi les quartiers les plus cool au monde, selon le Time Out, une visite en bonne et due forme s'impose plus que jamais.

Reconnu pour être un quartier familial où il fait bon vivre, Villeray est un endroit où l’on retrouve des jolies boutiques indépendantes, de nombreux restaurants et cafés et une vie de quartier vibrante.

Voici 30 idées d'activités pour partir à la rencontre de ce quartier «cool» sur toute la ligne.

Les instructeurs du studio Yoga Shak, situé aux abords de la 40, sont des réels passionnés qui promettent de vous transmettre la passion du yoga. La musique est toujours bonne, et les aspirants yogis sont traités aux petits oignons. À essayer absolument.

372, boulevard Crémazie Est, Montréal

2. Faire une balade au parc Jarry

Le classique des classiques ! Une balade au parc Jarry promet de vous faire décrocher de la folie de la ville l'espace de quelques heures. Arrêtez-vous sur le bord de la fontaine, pour un moment plus que romantique.

Cette boulangerie de quartier appartient à la famille du joueur de football chouchou des Québécois, Laurent Duvernay-Tardif. Vous aurez peut-être le plaisir de l'observer derrière le comptoir lors de sa off-season en été.

357, rue de Castelnau Est, Montréal

4. Découvrir les boutiques de la rue Villeray

Trop peu de gens savent que Villeray possède d'intéressantes boutiques indépendantes où il est possible de faire de belles trouvailles. La Boutique Archive (qui possède son propre café), l'Atelier Boutique Anfibio & Co, Boutique Articho ne sont que quelques-unes des adresses à découvrir.

5. Faire le tour des cafés du quartier

Ce ne sont pas les cafés troisième vague qui manquent à Villeray! Pour la parfaite visite du quartier assurez-vous de visiter un (ou plusieurs) cafés du quartier. Le Café Larue & fils, le Saison des pluies, le Café Oui mais Non, le Café Coquetel, le Petit Brûloir et le Café Vito sont des adresses à retenir si jamais vous êtes dans le coin.

Le meilleur de la gastronomie syrienne et arménienne se trouve au restaurant Chez Alep. En face du marché Jean-Talon, ce restaurant vous promet une immersion culinaire comme nul autre ne sait le faire. Son petit frère, le Petit Alep, est aussi disponible et propose une expérience plus abordable.

199, rue Jean-Talon, Montréal

À la limite de Villeray et de la Petite-Italie se trouve le tant aimé Marché Jean-Talon. C'est l'endroit parfait pour faire le plein de produits locaux en vue d'une journée popote.

7070, avenue Henri-Julien, Montréal

Cafés, pâtisseries et repas réconfortants typiquement italiens se trouvent à cette chaleureuse adresse du quartier. Un coup de coeur assuré!

432, rue de Castelnau Est, Montréal

Un incontournable du quartier depuis 1960.

220, rue Villeray, Montréal

Ce théâtre bien caché du quartier propose des pièces divertissantes. Pour une soirée haute en culture, ne cherchez pas plus loin.

7285, rue Chabot, Montréal

Pour une cuisine espagnole authentique et une ambiance de feu, le restaurant Tapeo a tout pour plaire.

511, rue Villeray, Montréal

La meilleure pizza du quartier. Point final. Vous pouvez la manger sur place ou choisir de l'emporter pour la déguster au parc Jarry.

206, rue Jarry, Montréal

Antipasti italiens et délicieux vins se trouvent à cette adresse adorée par les gens du quartier.

244, rue Jarry Est, Montréal

Pour faire de belles découvertes, cette boutique prisée des habitants du quartier, à tout ce qu'il faut.

337, rue de Castelneau, Montréal

Le menu, le décor, la carte des vins : absolument tout de cette adresse promet de vous séduire.

Cette nouvelle adresse propose des desserts décadents et de délicieuses boissons à base de café ou de matcha. Le décor étant plus qu'original, vous ne pourrez vous empêcher de le prendre en photo.

26, rue Gounod, Montréal

17. Manger une ph ở récon fortante

Le plat de prédilection de l'automne est offert à plusieurs adresses du quartier.

Anciennement dans le Mile-End, cette librairie s'est récemment installée dans Villeray. Il s'agit d'une référence en matière de littérature francophone. À découvrir !

Pour se défouler le temps d'un cours de danse, le Urban Element Zone est là pour vous !

7577, rue Saint-Hubert, Montréal

20. Observer les jolies murales et les ruelles vertes

Les jolies murales et les ruelles vertes abondent dans ce quartier. La murale Seth et Zachary sur Papineau, La 6iem sphere de la culture sur Lajeunesse et une murale de l'artiste Cecile Gariepy se cachent dans le quartier.

21. Contempler l’architecture du quartier

Café en main, une marche dans les belles rues de Villeray s'impose. Plusieurs petits trésors se cachent dans les rues de ce quartier plus que familial.

Cette adresse a récemment subi de magnifiques rénovations. Ce restaurant simple et chaleureux de quartier sert des déjeuners et des brunchs classiques, dont des crêpes et du bacon et ce, dans un joli décor.

23. Magasiner des tissus dans les boutiques sur la rue Saint-Hubert

On se rend sur la rue Saint-Hubert pour faire des emplettes. Les boutiques de tissus abondent, et c'est toujours agréable d'y faire du lèche-vitrines. De Villeray, vous pouvez vous rendre à la Plaza Saint-Hubert où se côtoient bars, restaurants et boutiques.

Tout le monde ne parle qu'en bien de cette nouvelle adresse du quartier. Ce restaurant de quartier, café et bar à vin est la destination idéale pour bien manger et découvrir tout plein de délicieux vins nature. On adore !

801, rue Jarry Est, Montréal

25. Se détendre au parc De Normanville

Ce petit parc est une alternative sympathique au populeux parc Jarry. Pour un après-midi tranquille, c'est le parc à favoriser !

7480, rue de Normanville, Montréal

À la fois restaurant de quartier, épicerie et traiteur, Sainte-Cécile vous offre une grande variété de sandwichs, soupes et salades à toutes heures de la journée. De délicieux brunchs sont aussi servis le samedi et le dimanche. Ils servent d'ailleurs un curieux sandwich au spaghetti qui est très populaire au sein de la clientèle.

232, rue de Castelnau Est, Montréal

Découvrir le quartier autrement, c'est ce que propose le parcours Villeray Acoustique. Avec ces multiples points d'écoute, cette expérience auditive vous promet une immersion unique dans Villeray.

Laissez-vous conseiller par les experts en la matière dans cette boutique rapidement devenue essentielle au quartier. Seuls des produits québécois sont mis de l'avant!

372, rue de Liège Est, Montréal

29. Aller se promener sur la rue de Castelneau

Cette charmante rue du quartier bourdonne au son des familles et des commerces environnants. Piétonne en été, cette rue est charmante sur toute la ligne.

Situé dans le quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le parc Frédéric-Back est un essentiel du quartier. L’un des plus grands espaces verts de Montréal possède de multiples oeuvres d'art sur son site. Une balade s'impose.

