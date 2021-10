50% des hommes seraient prêts à avoir des relations sexuelles avec des robots

Partager







Selon une nouvelle étude, près d’un homme sur deux ne dirait pas non à un rapport sexuel avec un robot à apparence humanoïde.

En effet, comme le rapporte le Journal du Geek, ce sont 48% des hommes ayant participé à une étude sur l’intelligence artificielle qui se sont dits prêts à avoir des rapports sexuels humains/robots.

L’étude, menée par Tidio, portait sur l’intelligence artificielle en général et plus de 1200 personnes y ont participé.

En tout, 42% des répondants ont affirmé qu’ils envisageaient avoir des relations sexuelles avec des robots, puisque 48% des hommes ont répondu dans l’affirmative contre 33% des femmes.

Si on exclut les rapports sexuels et qu’on n’évoque qu’une «relation émotionnelle» entre un humain et un robot, les résultats sont somme toute semblables: 43% des hommes s’y sont dits favorables contre, encore une fois, 33% des femmes.

L’étude ne portait pas seulement que sur les comportements affectifs et sexuels, mais bien sur l’ensemble des situations du quotidien dans lesquelles l’intelligence artificielle pourrait être impliquée.



À titre d’exemple, on a posé des questions sur le ménage, la cuisine, les finances personnelles, la conduite des taxis, l’enseignement aux enfants, etc...



Mais évidemment, aucune n’étaient aussi intéressantes, selon nous, que celles sur la sexualité entre les humains et les robots.

Comme vous le savez peut-être, c’est un sujet qui nous est cher...

