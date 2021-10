Apple lance ses nouveaux AirPods et HomePod mini, ainsi qu'un nouveau service Apple Music Voice avec Siri (uniquement)

Partager







Un mois après la sortie des nouveaux iPhone 13, Apple sort de ses cartons une nouvelle et troisième génération d’écouteurs AirPods et son nouveau haut-parleur HomePod mini.

Ceux-ci disposent d’un son spatial et d’une nouvelle puce H1 qui ensemble procure une audio computationnelle censée offrir un son révolutionnaire Adaptive EQ, la même audio que sur les modèles AirPods Pro. Les utilisateurs peuvent donc profiter du son spatial avec Dolby Atmos dans le service Apple Music®, les films et les émissions télé, ainsi que du suivi dynamique des personnages sur tous les appareils Apple.

Apple AirPods 3e génération

Par contre, ils ne profitent pas de la fonction d’annulation du bruit ni du mode transparence réservés aux AirPods Pro.

Résistants à la sueur et à l'eau – ce qui leur vaut d’être cotés IPX4 – les nouveaux AirPods sont dotés d'un capteur de sensibilité pour un contrôle facile et intuitif de la musique et des appels téléphoniques.

L'autonomie prolongée de la pile permet jusqu'à six heures d'écoute (cinq avec le son spatial) et cinq minutes de charge suffisent pour obtenir environ une heure d'autonomie. Et avec quatre charges disponibles avec la pile de l'étui, le temps d’écoute monte jusqu'à 30 heures.

Apple L'étui AirPods 3e génération en recharge sans fil

Pour une comparaison des AirPods, visitez ce lien.

Prix : 239 $CA

HomePod mini

En plus des écouteurs AirPods et des nouveaux MacBook Pro, Apple modernise ses petits haut-parleurs HomePod mini.

Lors de l'événement d'aujourd'hui, Apple vient d'ajouter des versions jaune, orange et bleue de la petite enceinte intelligente. Les nouvelles couleurs rejoignent les versions noire et blanche. Les nouvelles versions mini seront disponibles à partir de novembre, juste à temps pour les fêtes.

Prix : 129 $CA

HomePod mini Les HomePod mini sont désormais disponibles en trois nouvelles couleurs: orange, jaune et bleu, en plus du blanc et du gris espace.

Apple Construction du haut-parleur HomePod mini

Apple Music Voice avec Siri

Et, bien sûr, les HomePod mini fonctionneront avec l’interface vocale Siri et, autre nouveauté, le service par abonnement Apple Music Voice à tarif réduit.

Offert bientôt, l'abonnement à Apple Music Voice permet aux abonnés d'accéder au catalogue de 90 millions de chansons du service, à des dizaines de milliers de listes de lecture, dont des centaines de nouvelles listes de lecture d'ambiance et d'activité, de mélanges personnalisés et de stations de genre, ainsi qu'à la radio primée Apple Music Radio, le tout par le biais de Siri, pour seulement 5 $CA par mois. Apple propose trois mois gratuits pour le mettre à l’essai.

Dites simplement le morceau, l’album, l’artiste ou la liste de lecture que vous voulez entendre, Apple Music Voice vous le fera jouer.

Avec le futur service Apple Music Voice, voici les autres forfaits et leurs caractéristiques.