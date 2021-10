Deux profs mettent fin de façon spectaculaire à une rumeur persistante à leur sujet

Partager







Deux enseignants d’une école primaire ont trouvé une manière originale de faire taire ceux qui propageaient un ragot les concernant.



Dans la vidéo ci-haut, mise en ligne sur Twitter par l’usager Giles Paley-Phillips, on peut voir les deux professeurs se tenant devant une classe, prêts à faire face à la situation.

C’est le prof de science, M. Seifert, qui prend la parole et qui demande à ses élèves de cinquième année s’ils sont au courant d’une rumeur le liant de façon romantique à sa collègue Miss Barker.



Quand Seifert révèle que Barker et lui font «un petit peu plus que se fréquenter», la classe explose de cris d’étonnement et de stupeur.



L’enseignant en science confirme ensuite que non seulement la rumeur est bel et bien fondée, mais qu’en plus, il est en amour avec Miss Barker.

La suite est complètement imprévue et on ne vous la divulgâchera pas.

On va seulement mentionner que les élèves ont eu droit à un spectacle surprenant.



Près de deux millions de personnes ont déjà vu la vidéo sur Twitter et des milliers l’ont repartagée.

