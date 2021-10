Voici pourquoi les fans de K-pop sont aussi passionnés

Partager







La K-Pop reste marginale dans l'esprit de plusieurs, même si le célèbre groupe coréen BTS s'est taillé une place jusqu'aux Grammy Awards. C'est le temps que cette perception change : la K-Pop regroupe des centaines de milliers de fans (dont plusieurs au Québec), et les pousse à avoir un impact social et politique.

Peut-être que vous connaissez la K-pop grâce à la chanson How You Like That du groupe Blackpink, devenue virale sur TikTok, ou peut-être par le ver d’oreille Dynamite du groupe BTS. En tous cas, les vidéoclips de K-pop ont gagné une popularité mondiale, cumulant des milliards d’écoute sur YouTube, notamment grâce aux chorégraphies accrocheuses qu’ils présentent.

Il n’est plus seulement question de l’étoile filante Gangnam Style, de PSY; désormais les groupes sont nombreux à se produire avec succès hors de la bulle asiatique.

L’une des tendances les plus rassembleuses de la K-pop consiste à reproduire les chorégraphies de son groupe préféré et de diffuser le résultat sur YouTube (ou TikTok). Ces danses réalisées dans des endroits publics attirent des millions d’auditeurs, et l’une des troupes les plus populaires est issue de Montréal : la troupe 2KSQUAD.

La troupe s’est formée il y a 8 ans déjà, et la popularité du groupe va en augmentant. Ses danseuses étaient invitées à performer au festival Orientalys, à Montréal, en août dernier. «C’est pas parce que tu comprends pas [les paroles] que tu ne peux pas apprécier la musique», assure Audrey Bégin, la vice-présidente à l’externe de la troupe.

La majorité des membres de la troupe s’intéressent plutôt à ce genre parce que «l’univers qui entoure la K-pop est vraiment unique», selon elle.

Les stars coréennes font de la bonne pop et ont un son accrocheur, oui. Mais une bonne partie de l'intérêt repose aussi sur leurs vidéoclips dans lesquels elles y vont all in, avec des chorégraphiques dynamiques et des univers colorés.

Un message d’espoir

Si la K-pop rejoint d’avantage les jeunes, c’est aussi parce que «les messages dans les chansons sont très positifs», selon Camille Dufour-Blain, administratrice du groupe KPOP Montréal sur Facebook, une communauté de fans qui cherchent à se rassembler pour partager leur passion.

Une grande place dans les paroles est accordée à la balade amoureuse, mais des thématiques comme l’espoir et l’estime de soi attisent la ferveur de beaucoup de fans selon Camille Dufour-Blain. «C’est beaucoup de «aimez-vous», «étudiez, c’est important», «vous êtes bons, vous êtes forts», les groupes ont vraiment des bonnes intentions», raconte-t-elle.

Des fans avides de changement

Ces appels à l’espoir et à l’estime de soi ont fait des fans de K-pop une communauté très solidaire et très engagée auprès de leurs groupes favoris, selon plusieurs fans rencontrés.

À un point tel où de nombreux fans veulent redonner à leurs communautés au nom de leurs artistes. «À l’époque où j’ai commencé à écouter de la K-pop, les fans se cotisaient pour faire des dons à des fondations au nom de leur groupe préféré», se souvient Camille Dufour-Blain.

Des fans financent aujourd’hui des causes qui tiennent à cœur à leur chanteur préféré. Et ces derniers le rendent bien. L’an dernier, le groupe BTS a offert un million de dollars américains au mouvement Black Lives Matter, un montant qui a été égalisé le lendemain par les cotisations de leurs fans à travers le monde.

Lors des dernières élections américaines, de nombreux fans de K-pop se sont aussi ligués afin d’acheter le plus de places disponibles dans des rassemblements pro-Trump. Leur objectif était d’acheter les places sans se présenter pour que les rassemblements de l’ex-président soient vides.