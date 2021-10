Xbox Game Pass: Age of Empires IV (et plusieurs autres jeux) sur le service en octobre

Partager







De semaine en semaine, Microsoft continue de bonifier son offre de jeux de qualité sur la Xbox Game Pass, tout particulièrement depuis quelques mois.

Bonne nouvelle, la tendance se poursuit en octobre. Après Back 4 Blood et bon nombre d’autres titres il y a quelques jours, d’autres nouveautés comme Age of Empires IV débarqueront aussi plus tard ce mois-ci sur le service de jeu sur demande. De quoi s’occuper alors que le temps se refroidit et que les sorties à l’extérieur se font moins nombreuses.

Voici donc plus en détail les ajouts que fera Microsoft à sa Xbox Game Pass d’ici la fin d’octobre:

Image courtoisie Microsoft

Offerts dès maintenant:

Into the Pit (cloud, console et PC)

Outriders (PC)

21 octobre:

Dragon Ball FighterZ (cloud et console)

Echo Generation (cloud, console et PC)

Everspace 2 – Accès anticipé (PC)

28 octobre:

Age of Empires IV (PC)

Alan Wake’s American Nightmare (console et PC)

Backbone (console)

Bassmaster Fishing 2022 (cloud, console et PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (cloud, console et PC)

The Forgotten City (cloud, console et PC)

Voici sinon les jeux qui, malheureusement, quitteront la Xbox Game Pass à la fin octobre:

Dès le 31 octobre:

Carto (cloud, console et PC)

Celeste (cloud, console et PC)

Comanche (PC)

Eastshade (cloud, console et PC)

Five Nights at Freddy’s (cloud, console et PC)

Knights & Bikes (console et PC)

Unruly Heroes (cloud, console et PC)

