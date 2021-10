Alex Perron a subi une fracture ouverte lors d'un accident de vélo

Partager







Alex Perron a été victime d’une vilaine chute à vélo, entraînant un séjour à l’hôpital.



Lundi, sur sa page Facebook professionnelle, le collaborateur à l’émission C’est juste de la TV a expliqué qu’il avait été hospitalisé après avoir fait une chute en vélo.

Il a partagé une photo de son bras droit, recouvert de bandages, en direct de son lit d’hôpital.



«Vélo de montagne. Une petite butte. Un peu de bouette et paf ! Fracture ouverte. Merci aux ambulanciers et aux super soignants de l’hôpital de St-Jérôme ! Vraiment sua coche. PS: j’aurais dû aller aux pommes ...», a-t-il écrit en guise de légende pour accompagner la photo.



Comme les centaines de gens en commentaires sous sa publication, on lui souhaite un prompt rétablissement!

