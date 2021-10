God of War sortira sur PC en 2022

Partager







Sony a confirmé le portage sur PC du jeu de 2018 God of War, qui sortira le 14 janvier 2022. On peut d'ailleurs le précommander sur Steam.

Cette version de God of War sera offerte en 4K, pour les PC qui peuvent pousser une telle résolution. De plus, la fréquence d’image sera déverrouillée et une variété de réglages vidéo permettront aux propriétaires de puissantes cartes graphiques de profiter au maximum des graphismes époustouflants du jeu. Le portage inclura la prise en charge du DLSS de NVIDIA, la technologie à faible latence Nvidia Reflex et la compatibilité avec les écrans ultras larges.

De plus, en achetant God of War sur PC, on obtiendra également des cadeaux supplémentaires, comme les ensembles Death's Vor Armor pour Kratos et Atreus. Une variété d’apparences de boucliers sera également disponible, y compris Exile's Guardian, Buckler of the Forge, Shining Elven Soul et Dokkenshieldr.

Plus de portages

Sony a été clair dans son intention de rendre plus de jeux de sa librairie PlayStation accessibles aux joueurs sur PC. «Il existe une occasion d'exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement de jeux, qui ne sont pas toujours simples», a déclaré Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, lors d’une entrevue au magazine GQ en février dernier.

On se rappelle que Horizon: Zero Dawn, sorti en 2017, a récemment reçu sa version sur Windows. Les joueurs qui n’ont pas eu la chance d’y jouer à l’époque ont sauté sur l’occasion, ce qui en a fait un portage réussi. Le jeu de Guerrilla Games a été vendu à plus de 716 000 copies dans le mois de sa sortie, en août 2020, selon VGC.

Le portage de ces titres ne peut qu’augmenter l'enthousiasme envers ceux-ci, et avoir des effets positifs pour des suites potentielles.

