La plus grosse citrouille au Canada pèse plus de 2000 lb et elle a poussé en Montérégie

La plus grosse citrouille au Canada pèse 2006,5 lb et elle a été cultivée en Montérégie, par un père et sa fille de 22 ans.

Kelsey Bryson et son père, Jim, ont remporté les grands honneurs au concours de citrouilles et de légumes géants de l'Exposition agricole de Woodbridge, en Ontario. Alice 1, leur citrouille géante («géante» est ici un euphémisme), a été déclarée plus grosse citrouille au pays.

Courtoisie Kelsey et Jim Bryson avec Alice 1, leur citrouille

Après l’ensemencement, six mois se sont écoulés jusqu'à ce que la cucurbitacée atteigne son poids final. D'ailleurs, le duo père-fille tentait d'atteindre le plateau des 2000 lb depuis quelques années déjà.

Passion citrouille

Non, Kelsey n'est pas agricultrice. Elle travaille plutôt comme éducatrice dans un centre de la petite enfance (CPE). Mais, pour cette jeune femme de 22 ans, les citrouilles géantes représentent une véritable passion. Elle en cultive depuis l’âge de 11 ans.

«Je fais ça depuis la moitié de ma vie. Je ne peux pas m’imaginer un jour sans cultiver de citrouilles géantes. Je veux le faire pour toujours», lance-t-elle.

«Mon père, lui, ne va pas arrêter tant et aussi longtemps qu’il pourra marcher», poursuit la jeune femme, ajoutant qu'il passe plus de 12 heures par jour dans son potager.

Leur prochain défi: battre le record mondial, qui est détenu par des Italiens... et leur citrouille de 2702 lb.

Les Bryson ont même déjà été détenteurs du record mondial il y a une dizaine d'années. À l'époque, ils avaient fait pousser une citrouille de 1818,5 lb.

Une communauté internationale

Ce n'est pas un petit record que Kelsey et son père viennent de battre. C'est un objectif partagé avec de nombreux autres cultivateurs de citrouilles dans le monde.

«Nous faisons partie d’une communauté globale», explique celle qui participe à des séminaires sur le sujet avec des gens d’Europe et des États-Unis.

Les 4 trucs de Kelsey pour faire pousser de grosses citrouilles:

Éviter de labourer la terre; Ne pas craindre les insectes: «Si votre plante est en santé et heureuse, les insectes ne vont pas l’endommager», assure-t-elle; Prévoir beaucoup de place: chez les Bryson, chaque plant de citrouille pousse dans un potager de 88 m2; Ne pas avoir peur de planter de nouvelles variétés de plantes et de végétaux dans son jardin, pour créer un meilleur «écosystème».

◆ Pour les intéressés, Alice 1 sera exposée au bar laitier d'Ormstown, ce samedi.