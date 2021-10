Une exposition sur l’écologie à ne pas manquer au Musée des Beaux-Arts de Montréal

Partager







L’art et l’écologie ne font qu’un grâce à cette importante exposition du Musée des Beaux-Arts de Montréal.

L’exposition Écologies: ode à notre planète aborde des thèmes tels que l’éco-anxiété, les changements climatiques, l’extinction animale et l’intelligence des plantes. Il s’agit de l’exposition parfaite pour se sensibiliser sur le sujet et découvrir de nouveaux artistes.

Écologies réunit près de 90 œuvres en rotation, issues de la collection du MBAM, dont plusieurs nouvelles acquisitions et des pièces encore jamais montrées. Des installations, vidéos, sculptures, peintures, dessins et photographies d’artistes canadiens et internationaux proposent une interprétation unique de la notion d’écologie.

Ce mois-ci, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) vous convie à une série d’entretiens et de visites guidées pour la parfaite immersion au sein de ces œuvres engagées.

Pour se renseigner davantage sur l’écologie et les enjeux environnementaux et pousser la réflexion plus loin, une visite au musée s’impose lors de la prochaine journée de pluie.

Voici quelques dates à retenir:

Mercredi 20 octobre, 17 h 30 (en français) et 19 h (en anglais): Écologies: Ode à notre planète. Dans l'oeil de la commissaire Iris Amizley.

Mercredi 3 novembre, 17 h: Quel est le pouvoir de l'art sur l'éco-anxiété?

Mercredi 1er décembre, 17 h : Représenter les changements climatiques

