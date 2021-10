20 photos sexy de Megan Fox

Partager







Révélée au grand public par le premier film de série Transformers en 2007, Megan Fox fait tourner bien des têtes depuis.

Alors que plusieurs croyaient qu’elle ne serait qu’une starlette de passage, l’actrice roule sa bosse depuis une quinzaine d’années.

Même si les oeuvres dans lesquelles elle tient la vedette sont rarement oscarisables, elle paraît bon an mal an dans 2 ou 3 longs-métrages.



Et depuis quelques temps, sa relation fort médiatisée avec le rappeur Machine Gun Kelly semble lui avoir fait retrouver la fontaine de Jouvence.

Dans la vidéo ci-haut, on invite à voir quelques-unes de ses photos les plus sulfureuses!

