Alain Lapointe, le survivant des BB, s'est crevé un oeil en dormant

Partager







Lors des funérailles de François Jean en août, Alain Lapointe a rendu hommage à son ami et ex-partenaire des BB. Après avoir vécu plusieurs deuils ces dernières années, le seul membre restant du groupe a perdu un œil. À travers le soutien de sa famille, le père et grand-père de 62 ans garde un esprit positif.

• À lire aussi: Marie Carmen écrit un hommage touchant à François Jean

«C'est un bête accident. Si, dans la vie, je suis quelqu’un d’assez calme, dans mon sommeil, je bouge et parle énormément. Cette nuit-là, vers 3 h 30, je suis tombé en bas du lit. Dans ma chute, mon œil a percuté le coin de ma table de chevet et s’est crevé. C’était comme une scène de film d’horreur», explique-t-il.

Photo : Bruno Petrozza

Chanceux dans sa malchance, le musicien des BB, père de deux enfants et deux fois grand-père, n’a pas complètement perdu son œil.

• À lire aussi: Les grands disparus de la décennie selon le Sac de Chips



«Malgré que mon épouse a retrouvé mon cristallin, ils n’ont pu me le greffer. Cependant, ils ont récupéré ma pupille et l’ont collée au centre

de ce qu’il restait de l’enveloppe de celui-ci», précise le musicien, chanteur et enseignant en musique, qui se retrouve en arrêt de travail forcé.

Lisez l'entrevue complète du couple dans la plus récente édition du magazine La Semaine, ou sur jemagazine.ca

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s