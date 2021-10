C'est la fin de la PCRE, mais d'autres programmes d'aide sont prolongés

Partager







C'est officiel: la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) prendra fin samedi. Le gouvernement fédéral a choisi de ne pas prolonger cette mesure en place pendant la pandémie et mise plutôt sur de nouveaux programmes d'aide plus «ciblés» pour les secteurs encore vulnérables, dont le tourisme et les arts et spectacles. Coup d'oeil sur les successeurs de l'aide d'urgence.

• À lire aussi: La pandémie a nui à la vie sociale et à l’activité sociale des Québécois

• À lire aussi: On manque de bras et c'est le bon moment de négocier son salaire

La ministre Freeland a annoncé instaurer un «programme pour le tourisme et l'accueil», qui offrira du soutien par le biais de deux aides déjà en place: la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). Ces nouveaux programmes, qui devraient coûter 7,4 milliards $, prendront fin au mois de mai prochain.

Le «programme pour le tourisme et l’accueil» sera réservé aux hôteliers, restaurateurs et agences de voyages, «qui font encore face à des restrictions visant la santé publique et les voyages».

Le montant qui sera versé commencera à 40 % pour les demandeurs qui ont subi des pertes de revenu de 40 %. «Le taux augmentera en fonction de la perte de revenu, jusqu’à concurrence de 75 %», a précisé Mme Freeland.

Un second volet des nouvelles aides concernera les entreprises les plus affectées par la pandémie, et se fera toujours par le biais de la SUCL et de la SSUC.

Pour les entreprises éligibles, l’aide commencera à 10 % pour celles ayant subi 50 % de pertes de revenu. Le taux pourrait atteindre 50 % pour les entreprises qui ont subi 75 % de pertes.

Ces programmes seront accessibles dès le 24 octobre, soit dimanche, jusqu’au 7 mai 2022. À partir du mois de mars, l’aide accordée diminuera de moitié, jusqu’à l’échéance prévue.

«Pas logique» de conserver les aides d'urgence

Selon Justin Trudeau, il n'est «plus logique ni souhaitable de préserver ces soutiens généraux», vu le retour récent au taux de chômage prépandémique de 6,9 %.

«Évidemment, on voit que l’économie reprend dans la plupart des secteurs et on reconnait effectivement qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs et les gens ont la possibilité maintenant de retourner au travail», a déclaré Justin Trudeau en point de presse jeudi.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui accompagnait le premier ministre, a présenté la «dernière étape» dans la panoplie des soutiens accordés par le fédéral pour encaisser le choc de la pandémie.

Un dernier coussin d'urgence

Finalement, le gouvernement se réserve une aide d’urgence dans le cas où une recrudescence de l’épidémie de COVID-19 affecte une région au point où la santé publique locale force l’imposition de fermetures ou de limitations.

Advenant un tel scénario dans un coin du pays, Ottawa maximisera les aides aux entreprises touchées, toujours par le biais de la SUCL et de la SSUC.