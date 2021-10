Home Alone: cet incroyable set LEGO vous rendra nostalgique [PHOTOS]

Partager







La maison de Kevin McCallister de Home Alone est officiellement immortalisée sous forme de LEGO et il est déjà possible de la précommander.

Ce merveilleux ensemble massif, contenant 3955 pièces, est une suggestion qui vient de l’initiative «LEGO Ideas», qui encourage la communauté à soumettre des idées. Cette idée provient du designer Alex Storozhuk, d’Ukraine, qui recevra 1% des ventes du produit.

En plus de la maison, le duo de voleurs, qui se surnomme les Wet Bandits, a été immortalisé. On retrouvera aussi une variété de trappes cachées à l’intérieur de la maison, ainsi qu’une télévision qui présente Angels with Filthy Souls et même l'affiche découpée de Michael Jordan.

La sortie de cet ensemble coïncide presque avec le reboot de la franchise par Disney+ sous la forme d’un nouveau film nommé Home Sweet Home Alone, mettant en vedette Archie Yates (Jojo Rabbit), Timothy Simons (Veep), Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) et Kenan Thompson (Saturday Night Live).

La sortie de l’ensemble LEGO Ideas Home Alone est prévue le 1er novembre et il sera vendu au prix de 349,99$. Ça fera une excellente décoration de Noël, si vous voulez notre avis!

Pour précommander l'ensemble LEGO Ideas Home Alone, rendez-vous sur le site de LEGO.

Voici quelques photos pour nous faire rêver.

