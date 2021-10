Un «kit» pour créer son propre gin artisanal par l’entreprise québécoise Ginius

Partager







S’improviser distillateur, le temps d’une soirée, est maintenant possible grâce au GinKit de Ginius.

Cette initiative 100% québécoise invite les amateurs de gin à personnaliser leur propre boisson. Il s’agit d’une manière créative d’épater la galerie lors de votre prochaine soirée entre amis.

Dans le GinKit vous y trouverez tout le nécessaire pour confectionner votre propre alcool. Deux bouteilles de 375 ml avec bouchon, un entonnoir et une passoire conçue pour la filtration, un ensemble de baies de Genièvre, un ensemble d'herbes et d'épices, deux étiquettes de personnalisation, une charte de réussite, des instructions et un coffret pour emballer votre confection sont mis à disposition.

Il suffit simplement d’acheter une bouteille d'alcool neutre avant de se lancer dans la confection artisanale et de commencer l’infusion. Un gin ou même de la vodka de haute ou moyenne gamme peuvent faire l'affaire.

Avec son équipement réutilisable et son minimalisme, cet ensemble pourra vous accompagner lors des prochaines années.

L’ensemble est disponible en quatre saveurs différentes afin de se prêter à tous les goûts, et pour faire plaisir à tous.

Il s’agit d’un cadeau d’hôte parfait et une idée de cadeau intéressante pour les amateurs de gin et les aspirants chimistes dans votre entourage.

L’ensemble complet du GinKit de Ginius est vendu au coût de 67.95$.

