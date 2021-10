Les meilleurs jeux vidéo d'horreur de tous les temps

Partager







Vous cherchez le jeu d'horreur parfait pour une session de gaming dans le noir? Pèse sur Start vous propose quelques titres qui sont incontournables. Que vous préférez le style survival ou les jeux avec des puzzles, il y en a pour tous les goûts.

Évidemment, ceci est une sélection de Pèse sur Start, et elle pourrait changer avec les sorties à venir.

Little Nightmares (1 & 2)

PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia

Bandai Namco Entertainment

Dans Little Nightmares, vous incarnez un petit enfant qui devra résoudre des énigmes tout en évitant des obstacles macabres. C'est un jeu avec peu d'espoir et de lumière, mais cela fait partie de son charme. Le design est également particulièrement beau!

Resident Evil 7: Biohazard

PC, PS4, XBox One, Nintendo Switch, Luna, Stadia

Capcom

RE7 est la crème de la crème des jeux d'horreur. Il combine des éléments d'action, de survie, de tir à la première personne et les fameux jump scares, sans toutefois en abuser. C'est assez différent des titres précédents de la série, mais on retrouve des mécaniques familières, et ce, à leur meilleur.

P.T.

Kojima Productions / Konami

Bon, P.T. (ou le playable teaser de Silent Hills) n'est pas techniquement un jeu complet, mais bien une démo qui n'est plus disponible. Le projet, maintenant défunt, venait de l'étrange cerveau d'Hideo Kojima et proposait de l'horreur en toute simplicité. Pas d'outils, pas d'armes, pas de tâches — avancez, et laissez l'ambiance vous terrifier. Plusieurs jeux récents s'en inspirent! C'est son impact culturel sur le genre qui fait en sorte qu'il mérite une place parmi les meilleurs. Si vous avez la chance de l'essayer sur une console PlayStation qui l'a encore d'installé, on le suggère fortement.

Outlast (1 & 2)

PC, PS4, Xbox One, Linux, Mac, Switch

La série Outlast, développée par le studio québécois Red Barrels, est l'une des plus effrayantes du gaming. Un peu comme P.T., vous n'avez pas d'armes pour vous défendre, et le sentiment d'impuissance fait partie de l'aventure. Le deuxième titre de la série est encore plus grotesque que le premier, alors armez-vous surtout de courage.

Amnesia: The Dark Descent

PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

La grande force de ce classique d'horreur de Frictional Games, c'est de réussir à faire peur au joueur lorsque celui-ci se croit en sécurité. On devient méfiant en y jouant. On ne fait plus confiance à ce que l'on voit. C'est un excellent titre d'horreur psychologique.

Silent Hill 2

PlayStation 2, Xbox, PC

À moins d'avoir une copie physique du jeu, Silent Hill 2 n'est pas facilement accessible aujourd'hui. C'est dommage, car c'est l'un des jeux d'horreur les plus mémorables avec ses environnements terrifiants et créatures monstrueuses. Et en l'explorant, on constate vite qu'il a été l'inspiration pour plusieurs jeux plus modernes...!

Alien: Isolation

PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Linux, Mac, Nintendo Switch, Luna

Sega

Quinze ans depuis les événements d'Alien, la fille d'Ellen Ripley, Amanda, part en mission pour enquêter sur la disparition de sa mère. Elle sera toutefois confrontée à un ennemi de taille dans une vraie partie du chat et de la souris...

Resident Evil 2

PC, PS4, Xbox One

Capcom

Il faut penser au contexte gaming de 1998 pour réellement apprécier l'innovation de Resident Evil 2. Action, horreur, hordes; tout est là. Mais si le look de la version originale ne vous plait pas, le remake de 2019 est franchement excellent.

The Last of Us

PS3, PS4

Naughty Dog / Sony

Ce titre de Naughty Dog comprend des mécaniques assez typiques des jeux d'horreur: des «zombies», peu de munitions et des bruits effrayants. C'est toutefois avec son excellente histoire que le jeu brille. On s'attache réellement aux personnages et on se sent totalement immergés par l'aventure post-apocalyptique.

SOMA

PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One

Sorti en 2015, ce jeu au récit riche et à l'atmosphère sinistre a eu d'excellentes notes auprès des critiques, mais il n'a pas été aussi populaire que son collègue Amnesia, conçu par le même studio. C'est dommage, car SOMA est un incontournable pour les fans d'horreur psychologique. À jouer si vous aimez le style d'Outlast, où votre personnage a essentiellement aucune réelle défense, avec une touche sci-fi.

Inside

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Mac

Playdead

Si vous avez aimé Limbo, vous allez adorer son successeur Inside. Et si Limbo vous a déplu, essayez quand même Inside, qui pousse ses mécaniques et concepts beaucoup plus loin avec une finesse incontestable. Jouer à cache-cache n'aura jamais été aussi stressant.

Left 4 Dead

Xbox 360, PC, Mac,

Valve

«Du gros fun sale», voilà comment on décrirait Left 4 Dead (le premier ou le deuxième). Ce jeu de Valve vous permet de jouer avec vos amis, foncer dans un tas de zombies et rire comme des fous. C'est une expérience différente côté horreur; vous ne risquez pas d'avoir très peur en y jouant, mais la satisfaction de faire exploser des monstres sera au rendez-vous !

BioShock

PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Mac, iOS, Nintendo Switch

2K Games

Bien que BioShock, une sorte de suite spirituelle de System Shock, ne soit pas un jeu d'horreur traditionnel, il comprend plusieurs éléments qui le rendent terrifiant. L'atmosphère est lourde, les sons rendent parano et les adversaires sont imprévisibles et instables. Tout ça, dans une ville sous-marine délabrée. Un must!

