L’identité de genre au travail : petit guide pour éviter les faux pas

Partager







Même avec toutes les bonnes intentions du monde, c’est possible de faire un faux pas ou de ne pas trop savoir comment s’y prendre pour utiliser les bons pronoms de quelqu’un. Et c’est particulièrement important au travail, alors qu’on ne connaît pas toujours nos collègues personnellement et que les relations d’autorités peuvent venir brouiller les cartes. Voici un petit guide pour vous aider à y voir plus clair.

• À lire aussi: Voici pourquoi c’est si important de bien utiliser les pronoms des gens

*Informations fournies par Celeste Trianon, activiste en droits trans au Centre de lutte contre l’oppression des genre, et Sandeep Nair, directeur des opérations commerciales chez Fierté au Travail Canada.

Comment peut-on savoir quels pronoms utiliser en s’adressant à quelqu’un?

La meilleure façon de savoir les pronoms que quelqu’un utilise, c’est de le demander à la personne en question.

La pratique recommandée est de commencer une conversation en nommant ses propres pronoms avant de demander ceux de l’autre personne, pour ne pas la mettre directement sous le feu des projecteurs. Il faut noter que même si on est confortable à partager nos pronoms avec quelqu’un, ça ne veut pas dire que l’autre personne l’est aussi.

Il faut être respectueux et utiliser des pronoms neutres de genre tant que ne connait pas les pronoms qu’une personne utilise.

• À lire aussi: La diversité de genre dans la pub québécoise, ça s’en vient

Pourquoi doit-on utiliser les bons pronoms tout le temps, pas juste quand la personne est présente?

Utiliser les pronoms corrects, c'est un acte de respect tout comme ne pas parler dans le dos de quelqu'un. En plus, ça aide à faire en sorte à ce que la personne en question soit genrée avec les pronoms corrects plus souvent; les personnes apprennent souvent les pronoms des autres sans demander, par imitation!

Comment peut-on parler d’identité de genre à son employeur?

Ça dépend. Pour un.e employé.e trans qui veut signaler son identité de genre à son employeur, la meilleure manière de procéder est de façon directe : introduire son identité de genre, et si applicable, son prénom et ses pronoms.

• À lire aussi: Élections municipales à Montréal: que proposent les partis pour le SPVM?

Pour introduire ce sujet de façon plus générale à un employeur, ça peut se faire de plusieurs manières, par exemple en exprimant le désir de rendre son emploi plus transinclusif, par exemple en rendant les pronoms des personnes, si applicable, plus visibles, ou que la langue utilisée soit inclusive dans le genre.

L'employeur doit comprendre que le genre est fluide, que c’est un spectre et qu’il n’est pas restreint à la binarité d’être un homme ou une femme. Ce n’est pas un «problème», c’est un droit de de la personne de base de pouvoir vivre librement et authentiquement.

Quoi faire quand on est témoin de gens qui utilisent le mauvais pronom?

La meilleure manière est de corriger la personne de manière simple. Par exemple, on peut dire : «Désolé.e, mais je pense que Frédérique utilise les pronoms elle plutôt que les pronoms lui.» Si la personne n'est pas transphobe, il y a des fortes chances que cette personne-ci se corrigerait! Pour les personnes transphobes, qui démontrent un clair manque de respect, il est toujours valable d'indiquer que l'identité de genre est une caractéristique protégée par la Charte des droits et des libertés.

• À lire aussi: Mégenrer est une violation des droits de la personne, tranche une cour canadienne

En tant qu’allié responsable, on devrait corriger l’erreur et demander à ce que les bons pronoms soient utilisés. Après, il faut passer à autre chose. C’est important de ne pas diriger la conversation sur l’identité de genre d’un individu.

Que doit-on faire si on se trompe de pronom ou de nom en s’adressant à quelqu’un?

On doit s’excuser, corriger son erreur en utilisant les bons pronoms et continuer la conversation sans que la conversation ne tourne autour des pronoms. C’est correct de faire des erreurs. Mais c’est inapproprié de porter une attention non nécessaire sur l’identité de quelqu’un en se confondant en excuses ou en essayant d’expliquer la raison de son erreur.

Suivant cela, essayer de faire plus attention, par exemple en demandant les pronoms plutôt que de présumer à partir de la présentation du genre, peut aider.

• À lire aussi: 6 séries télé dans lesquelles la diversité de genre est bien représentée

*

À VOIR AUSSI

Repenser les politiques autour de l'identité de genre

s

Salem Billard et la représentation du genre dans les médias