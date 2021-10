Adele possède un objet super bizarre ayant appartenu à Céline Dion

Partager







La chanteuse britannique a confié au magazine Vogue qu’elle possède un étrange objet de collection relié à la diva québécoise.

En entrevue pour les capsules vidéo «73 Questions» du magazine Vogue, Adele a fait visiter sa maison au journaliste tout en répondant à...73 questions.

Dans la vidéo mise en ligne ce jeudi, on apprend que la chanteuse de 33 ans a résisté pendant «6 ou 7 ans» à la tentation de se soumettre au populaire concept de Vogue.

Après avoir déballé son épicerie, mis ses fleurs dans un bocal rempli d’eau et fait une petite tournée de sa superbe demeure, Adele s’est arrêtée dans ce qui semble être une salle à dîner et a caché un petit cadre derrière son dos.



Quand le journaliste a demandé ce qu’elle dissimulait, la chanteuse de Hello a montré son étrange objet de collection: une gomme ayant été mâchée par Céline Dion lors de son Carpool Karaoke avec James Corden.



Ça se passe à 13:40.



«James Corden, c’est un de mes amis, il fait Carpool Karaoke. Il l’a aussi fait avec elle [Céline] et il savait à quel point je suis fan d’elle. Alors, il l’a fait cracher sa gomme dans un bout de papier et il l’a fait encadrer pour moi!», déclare fièrement celle qui a récemment dévoilé son plus récent vidéoclip mis en images par Xavier Dolan.

«C’est mon objet dont je suis la plus fière», ajoute-t-elle.



Le nouvel album très attendu d’Adele, 30, paraîtra le 19 novembre prochain.

