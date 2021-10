Cette fillette de 8 ans a sa propre chaîne YouTube où elle essaie des mitraillettes, des lance-flamme, et toutes sortes d’armes à feu

Partager







Une petite fille de 8 ans essaie des pistolets et des fusils d’assaut sur sa chaîne YouTube: Autumn’s Armory.

• À lire aussi: Alec Baldwin tue accidentellement une femme durant un tournage

• À lire aussi: Un bambin tue sa mère avec une arme à feu pendant qu’elle est dans une réunion Zoom pour le travail

Autumn Fry, une fillette de la Pennsylvanie aux États-Unis, a déjà plus de 160 000 abonnés sur sa chaîne où on peut la voir visiter des centres de tir et participer à des événements pour passionnés d’armes à feu.



Et quand on dit «participer», on ne veut pas que dire «y aller». On veut vraiment dire «tirer du gun», comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous où un ami de son papa la compare à une «enfant allemande» après avoir tiré d'un pistolet-mitrailleur de l'époque nazie.

Dans celle-ci, on peut la voir percer une plaque en fonte avec un projectile tiré d’un AR-15, une arme semi-automatique, tout en portant une camisole de Scooby-Doo



• À lire aussi: Le roi des coucous avale un médicament controversé en ondes en criant des choses idiotes



Et ici, elle s’amuse tout bonnement avec un lance-flamme.

Le plus étrange dans tout ça se trouve pourtant dans les commentaires.

On pourrait s’attendre à ce qu’il y ait un débat sur l’absurdité de faire «jouer» une fillette avec des armes d’assaut, mais non.



Tout le monde est d’accord sur le fait qu’Autumn est adorable lorsqu’elle tire et qu’elle a un brillant avenir dans le merveilleux monde des armes à feu!

• À lire aussi: Un homme meurt dans une explosion de canon à un «baby shower»



Son père Randy a même déjà déclaré: «Les enfants sont le futur des armes à feu aux États-Unis [NDLR: il a évidemment dit “America” mais on sait très bien qu’il ne parlait pas du continent au complet], et Autumn est un modèle incroyable pour notre futur.»

C’est...quelque chose auquel on n’est pas habitués, mettons...



#ETATSUNIS

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s