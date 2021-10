Grand Theft Auto: la trilogie remastérisée arrive en novembre, les améliorations dévoilées dans une vidéo

Partager







On connaît enfin la date de sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. L’ensemble comprenant Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, sortira d’abord en version numérique le 11 novembre sur consoles et PC.

• À lire aussi: Grand Theft Auto: Rockstar confirme la sortie cette année d’une nouvelle version de la trilogie classique

Une version physique est aussi prévue le 7 décembre, a annoncé Rockstar vendredi matin via un communiqué.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition aura droit à une petite cure de rajeunissement, selon Rockstar. Les modèles des personnages et des voitures seront mis à jour, un nouveau système météorologique sera intégré et plusieurs améliorations graphiques et de résolution seront apportées aux jeux remastérisés.

La «roue» de sélection d'armes fera également son apparition dans les titres classiques, de même qu'une mini-carte améliorée qui permettra aux joueurs de définir leur destination. Les stations de radio feront par ailleurs aussi leur retour.

Toutefois, la plus grosse amélioration apportée à la trilogie de jeux sera certainement la modernisation des contrôles, qui seront dérivés de Grand Theft Auto 5. La version Nintendo Switch aura aussi ses propres contrôles adaptés, y compris des commandes de visée gyroscopique et des options de caméra sur écran tactile.

Pour les joueurs PC, Rockstar a également dévoilé les configurations techniques requises:

Carte graphique minimum: Nvidia GeForce GTX 760 2 Go ou AMD Radeon R9 280 3 Go

Carte graphique recommandé: Nvidia GeForce GTX 970 4 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go

Processeur minimum: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Processeur recommandé: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Mémoire RAM minimum: 8 Go

Mémoire RAM recommandé: 16 Go

Espace de stockage requis: 45 Go

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition arrivera d’abord en version numérique sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 11 novembre. Les éditions physiques pour PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch sortiront le 7 décembre.

Il est par ailleurs notamment possible de précommander sa copie sur le site de Rockstar.

En parallèle, Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition arrivera également sur Xbox Game Pass le 11 novembre.

