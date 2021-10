Le créateur de Stardew Valley dévoile son nouveau jeu (où on pourra fabriquer du chocolat)

Partager







Fans de Stardew Valley, vos prières ont été entendues. Eric Barone, mieux connu sous le nom de ConcernedApe, a dévoilé jeudi sur YouTube son prochain jeu, qui s’intitulera Haunted Chocolatier.

Après les aléas de la vie à la ferme, le concepteur américain amènera cette fois-ci les joueurs à fabriquer de petits délices chocolatés, dans un univers qui reprend l’allure et l’ambiance bourrées de charme des productions précédentes de ConcernedApe, mais avec une touche de fantastique (et fantômes) en prime.

«Dans Stardew Valley, l’objectif était plus humble: vivre de la terre, faire pousser de la nourriture et connecter avec les gens et la nature environnante. Par contre, avec mon prochain jeu, je voulais explorer des possibilités plus fantastiques... des expériences qui vous amènent au-delà de l’ordinaire. C’est là que le chocolat fantôme, magique et hanté entre en scène», explique Barone sur le site Web du jeu.

Dans la courte bande-annonce partagée jeudi, on voit ainsi que Haunted Chocolatier semble être beaucoup plus qu’une simple simulation de chocolaterie, révélant des mécaniques de RPG et de jeu de gestion similaires à celles de Stardew Valley.

Visiblement, on pourra donc combattre des monstres et partir à la recherche de provisions, de même que rencontrer et interagir avec les autres habitants du village où se situe la chocolaterie. Avec de la chance, on pourra peut-être même encore les épouser!

«Comme Stardew Valley, Haunted Chocolatier est un autre "jeu de village", où vous déménagez dans un nouveau village et que vous essayez une nouvelle façon de gagner votre vie. Vous allez apprendre à connaître les villageois, atteindre vos objectifs et progresser de différentes façons. Tout ceci est similaire à Stardew Valley. Cependant, le noyau du gameplay et les thèmes sont quand même assez différents. Haunted Chocolatier est davantage un RPG d’action que Stardew Valley. Et au lieu d’une ferme au cœur de vos aventures, c’est une chocolaterie», souligne le concepteur.

Cela dit, le titre n’étant en développement que depuis un peu plus d’un an, rien n’est encore figé dans le béton, affirme ConcernedApe.

Pour le moment, la seule plateforme assurée pour Haunted Chocolatier est le PC. Toutefois, Barone dit avoir «toutes les intentions de l’amener sur les autres plateformes majeures également».

Une date de sortie n’a pas non plus été annoncée, le créateur disant vouloir «travailler en paix sans la pression d’une date de sortie ou même d’une date de sortie estimée».

Bref, on a le temps de se lancer corps et âme dans une 200e partie de Stardew Valley...

