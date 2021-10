Serge Thériault: la bande-annonce du documentaire bouleversant sur sa dépression a été dévoilée

Partager







Un peu plus tôt en septembre, on apprenait qu'un documentaire sur le destin tragique du comédien Serge Thériault, intitulé Dehors, Serge, Dehors, serait présenté en salles sous peu.

Eh bien, voici que la saisissante bande-annonce de ce documentaire, qui s'annonce l'être tout autant, est disponible sur le web.

Rappelons que Serge Thériault, atteint d'une grave dépression, n'est pas sorti de chez lui depuis six ans. Son état de santé mentale a suscité l'inquiétude chez plusieurs de ses proches, et ces derniers ont entamé plusieurs actions pour le faire sortir de sa tanière, en plus de documenter le tout.

«Serge, ça va te faire mal quand tu vas regarder ce film, mais c'est pour t'aider que je le fais, et par amour aussi», a exprimé d'entrée de jeu celle qui a partagé la vie du comédien durant de nombreuses années, Anna Suazo.



Le documentaire de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe nous amène donc à la rencontre de la conjointe de l’acteur, de sa fille, Melina, et d’un couple d’amis, Robert et Jolande Racicot, qui sont pour lui des aidants depuis qu’il a sombré, il y a quelques années.

«Serge m'as dit “Anna, qu'est ce que tu veux que je fasse, je n'ai pas l'énergie pour aller travailler. Je n'ai pas le goût de me montrer devant le public”», a également raconté Mme Suazo devant la caméra.

Pour découvrir la bande-annonce saisissante du documentaire Dehors, Serge, Dehors, c'est dans la vidéo ci-bas.

Voici le synopsis officiel du long-métrage:



«Serge Thériault, vedette du petit écran québécois, est confiné depuis 6 ans à la suite d'une dépression, sa conjointe Anna et leurs voisins unissent leurs efforts pour le ramener dans le monde des vivants.»

Le film Dehors, Serge, Dehors, se retrouve en compétition nationale aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. La sortie en salles est prévue pour le 19 novembre.

