Une prof de maths imite une danse autochtone et ça ne passe vraiment pas

Une vidéo montrant une enseignante de mathématiques américaine portant une coiffe et imitant une danse autochtone suscite l’indignation sur les réseaux sociaux.

Pourquoi une prof de maths perpétue-t-elle des préjugés sur les Premières Nations devant ses élèves, vous demandez-vous? Pour leur enseigner la trigonométrie.

Vous avez bien lu: l’enseignante de l’école secondaire John W. North, en Californie, a cru bon chanter «SohCahToa» pour enseigner à ses élèves les rapports trigonométriques dans un triangle (sinus, cosinus, tangente), rapporte CNN.

On ne pourrait pas vous expliquer les rapports trigonométriques, mais il y a assurément une meilleure façon de les enseigner.

Et ce n’est pas tout.

Dans la vidéo, qui semble avoir été filmée par un élève de la classe, on la voit aussi imiter des chants autochtones, implorer le «dieu de la roche» et la «déesse de l’eau», et, plus généralement, se moquer des cultures autochtones. À un certain moment, elle monte même sur un bureau en criant pour attirer l’attention de ses élèves.

À la suite de la publication de la vidéo, qui a été maintes fois partagée sur Instagram et TikTok, l'enseignante a été suspendue sans solde. Une enquête est en cours.

«Ces comportements sont tout à fait inacceptables et constituent une représentation offensante des cultures autochtones, qui sont vastes et diversifiées», a réagi le district scolaire.