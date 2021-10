Manifestation mouvementée aux allures de gros party pour la réouverture des pistes de danse

Partager







Les passionnés de la vie nocturne montréalaise en ont assez et exigent que le gouvernement Legault permette de nouveau la danse dans les boîtes de nuit et dans les lieux de spectacles, entre autres. Leur façon de protester: se déhancher et faire la fête un samedi après-midi sur le mont Royal.

«Open dance floors (ouvrez les pistes de danse)», événement organisé par Tommy Piscardeli, propriétaire du Stereo sur la rue Sainte-Catherine Est, à Montréal, a su faire bouger les gens. Danseurs, artistes et platinistes ont animé la foule composée de plusieurs centaines de citoyens et de travailleurs de l’industrie de la nuit.

Des voitures allégoriques devaient initialement circuler dans quelques rues de la métropole, mais selon les organisateurs, le Service de police de la Ville de Montréal aurait annoncé une fin de non-recevoir.

Les citoyens se sont donc entassés devant les voitures allégoriques pour danser. Le port du masque était très peu visible.

«Laissez-moi danser»

«Laissez-moi danser», scandait la foule, animée par la musique de Dalida en arrière-plan.

Chaque citoyen rencontré avait sa raison personnelle de venir se déhancher samedi. Pour Jacques Charlebois, 49 ans, la danse est vitale dans son quotidien. «Maintenant que c’est fermé, il me manque quelque chose», a-t-il exprimé.

La plupart des personnes rencontrées sont de plus en plus impatientes d’aller danser et sont mécontentes, entre autres, de la réouverture au maximum de sa capacité du Centre Bell et du spectacle de Ricky Martin et Enrique Iglesias, il y a deux semaines, où de nombreuses personnes n'ont pas respecté les mesures sanitaires.

Kora, producteur de musique électronique et platiniste québécois, a dit qu’«après une longue période de solitude, c’est important qu’on se rassemble pour pratiquer l’art de danser et de connecter avec la musique».

Ce dernier se questionne aussi à savoir pourquoi il est impossible de danser avec l’implantation du passeport vaccinal.

Prudence

Dans une entrevue offerte récemment au 24 heures, Benoît Barbeau, virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal, a dit qu’il faut demeurer prudents et attendre avant d’autoriser la danse dans les bars et les restaurants.

«À mon avis, si l’on s’aperçoit que les éclosions et les nouveaux cas d’infection et les admissions aux soins intensifs sont mieux contrôlés, on va pouvoir continuer d’ouvrir et pouvoir permettre plus d’activités qui ne sont en ce moment pas permises», avait-il expliqué.