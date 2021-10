Un joli condo près des pistes de ski à louer à Tremblant

Partager







Pour un séjour intime dans le charmant village piétonnier de Tremblant, ce petit condo est idéal.

Décoré avec goût, le logement se situe à quelques pas du village de Mont-Tremblant. Vous serez heureux de vous trouver à proximité des nombreux commerces et restaurants de cette destination touristique prisée.

Un salon et une cuisine équipée et compacte sont mis à disposition.

Le sofa se transforme facilement en lit pouvant accueillir deux personnes.

Une échelle permet d’accéder à un loft avec un lit pour une seule personne.

Le plafond cathédrale donne une impression de grandeur à l’espace qui est, somme toute, assez compact.

La chambre se trouve au fond du condo. Un lit queen confortable pourra héberger deux personnes.

Une salle de bain avec douche et bain complète la visite des lieux.

Avec un espace réservé de stationnement, un accès WiFi et Netflix et une localisation de rêve, ce petit condo est idéal pour une personne en solo ou un couple qui désire décrocher.

Le condo ski in ski out est à louer sur Airbnb. Le prix varie selon le nombre de personnes et la période désirée.

