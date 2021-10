Vin Diesel conduit la fille de Paul Walker à l’autel à son mariage

Partager







Le célèbre acteur Vin Diesel a conduit la fille de Paul Walker à l’autel lors de son mariage.

On le sait, la relation d’amitié entre feu Paul Walker et Vin Diesel ne date pas d’hier.

Les deux acteurs se sont côtoyés pendant quelques années lors des tournages des films de la série Rapides et Dangereux et ce dernier est même le parrain de Meadow Walker.

La mannequin âgée de 22 ans a partagé une vidéo en noir et blanc, vendredi, où l’on voit quelques clichés de son mariage. Et ce n’est nul autre que son parrain qui l’accompagne lorsqu’elle marche vers l’autel, vêtue de sa robe blanche vers Louis Thornton-Allan, son futur mari.

La cérémonie a eu lieu sur une plage en République dominicaine au début du mois d’octobre.

Plusieurs membres de la famille du mari n’ont pu être présents en raison des restrictions liées au voyage.

Rappelons que Paul Walker a perdu la vie dans un accident de voiture en 2013, quelques mois avant la sortie du septième opus de la série de films d’action.

D’ailleurs, la chanson du film See you again de Wiz Khalifa avait occupé la première place des palmarès musicaux.

