C’est quoi, le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise?

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a présenté, dimanche, les grandes lignes du cours qui remplacera Éthique et culture religieuse (ECR) dès la rentrée 2022. Voici ce qu’on sait, jusqu’à présent, sur le cours Culture et citoyenneté québécoise.

Un cours, trois axes

Le programme du cours, qui sera implanté graduellement dès septembre 2022 et qui deviendra obligatoire l’année suivante, sera fondé sur trois piliers: la culture, la citoyenneté québécoise ainsi que le dialogue et la pensée critique.

Pour l’aspect culture, les élèves du secondaire en apprendront davantage sur les fondements de la société québécoise, l’évolution de la culture et l’implication des Premières Nations.

«C’est notre devoir d’intéresser les jeunes à notre culture, à la diversité des formes qu’elle peut prendre», a plaidé le ministre Roberge. Il a dit espérer que les élèves apprennent à «aimer» la culture québécoise.

Le volet éducatif sur le dialogue et la pensée critique consacrera du temps aux dilemmes moraux pour faire réfléchir les élèves et développer leur esprit critique.

Miser sur l’éducation sexuelle

Dans le cadre de l’axe «citoyenneté québécoise», en plus de parler de liberté d’expression, des valeurs et du respect de soi et d’autrui, les jeunes seront mieux éduqués sexuellement.

«La violence conjugale, c’est un problème sociétal. Et une des clés qui fait partie du trousseau de clés de solutions, c’est l’éducation», a mentionné la comédienne Ingrid Falaise, l’une des personnalités présentes lors de la présentation.

Ainsi, la notion de consentement sera abordée au même titre que l’exploitation sexuelle et l’égalité des sexes.

– Avec Le Journal et l’Agence QMI