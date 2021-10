Coup de feu fatal sur un plateau de tournage: voici les développements de l’affaire Alec Baldwin

Partager







C’est en s’entraînant à dégainer son arme que l’acteur Alec Baldwin aurait atteint mortellement la directrice photo Halyna Hutchins, sur le plateau de tournage du film western Rust. Voici tous les derniers développements de cette affaire.

Un entraînement mal supervisé

Selon les documents judiciaires, au moment du drame, l’acteur de 63 ans s'entraînait à dégainer son arme à feu, assis sur un banc dans un décor d’église du film western. L’équipe de tournage revenait d’une pause déjeuner.

Le caméraman Reid Russell a précisé que la scène n’avait pas été filmée, car l’équipe se préparait à tourner.

L’assistant-réalisateur Dave Halls avait affirmé que l’arme était «froide», c’est-à-dire non chargée d’une balle réelle, en jargon cinématographique. Le réalisateur Joel Souza, qui a été blessé à l’épaule par le tir accidentel, a toutefois déclaré aux autorités «ne pas être sûr» que l’arme avait subi un nouveau contrôle de sécurité avant l'entraînement de Baldwin.

Souza, qui se trouvait tout juste derrière la victime Halyna Hutchins, raconte avoir entendu ce qui ressemblait à un «bruit de fouet» et à «un gros pow», selon un rapport d’enquête préliminaire obtenu par la chaîne NBC.

Le réalisateur précise qu'après le coup de feu, Halyna Hutchins, qui était âgée de 42 ans, s’est agrippé l’abdomen avant de s’écrouler au sol, alors que des membres de l’équipe tentaient de lui porter secours. Elle a été déclarée morte quelques heures plus tard.

Une enquête policière est toujours en cours et il n'y a eu aucune arrestation.

L’assistant-réalisateur fautif?

L’armurière de cinéma Hannah Gutierrez Reed est au cœur de l’enquête. Ce serait elle qui aurait préparé l’arme à feu avec laquelle l’acteur a tiré le coup fatal. Elle l’avait placée sur un chariot avec deux autres armes.

Selon des documents consultés par CNN, ce serait toutefois l'assistant-réalisateur du film, Dave Halls, qui aurait remis l’arme chargée à Alec Baldwin, jeudi dernier.

Toujours selon CNN, des plaintes auraient été formulées à l’endroit de Dave Halls au cours des dernières années, en lien notamment avec le non-respect de protocoles de sécurité quant à l’utilisation d’armes et de pièces pyrotechniques, et le blocage de sorties secours et de voies pour les pompiers.

Selon une accessoiriste ayant travaillé avec l’assistant-réalisateur en 2019, ce dernier avait l’habitude de ne pas aviser l’équipe de tournage lorsqu’il y avait des armes sur le plateau.

Selon le rapport d’un agent du bureau du shérif du comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, M. Halls ne «savait pas que l’arme était chargée avec des vraies balles». Après le coup de feu mortel, l'armurière a collecté la cartouche usagée et l'a remise aux policiers à leur arrivée.

Appel à bannir les armes lors de tournages

Une pétition lancée par un scénariste américain sur le site change.org appelle à l’interdiction des vraies armes à feu sur les plateaux de tournage, en plus de demander de meilleures conditions de travail pour les équipes.

«Il n’y a aucune excuse pour qu’une chose comme cela se produise au 21e siècle», peut-on lire.

Lundi matin, plus de 25 000 signatures avaient déjà été récoltées.

À la suite de ce tragique incident, les armes à feu ont été bannies sur le plateau de tournage de la série The Rookie. Ce seront dorénavant des pistolets à air comprimé (airsoft, en anglais) qui seront utilisés, comme au Québec.

