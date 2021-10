Jusqu’à 60$ de rabais sur les disques SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO

Partager







Si vous cherchez à ajouter de l’espace de stockage à votre PC ou PlayStation 5, cette offre tombe à point. Le disque SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO est actuellement en promotion.

Pour une durée limitée, il est possible de se procurer le 500 Go ou le 1 To, tout en économisant jusqu’à 60$.

Conçus pour les opérations exigeantes, les disques SSD 980 Pro offrent une bande passante et un débit haute performance, parfait pour les jeux vidéo. Que ce soit pour le PC ou la PlayStation 5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers.

Pour acheter le disque SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO:

Courtoisie Amazon

