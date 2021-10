Les meilleurs bars à cocktails du Grand Montréal où sortir entre amis

Partager







Enfilez vos talons ou votre beau veston, car l’heure de sortir a sonné! Par chance, Montréal a plusieurs beaux endroits où se réunir entre amis ou en amoureux autour de bons cocktails classiques ou plus fancy!

Voici donc les meilleurs bars à cocktails à découvrir ou redécouvrir dans le Grand Montréal:

En plein cœur du centre-ville, dans le décor d’une forêt enchantée, le cabaret Soubois vibre au rythme de la musique. Les oiseaux de nuit s’y installent pour une expérience gastronomique ou pour siroter un délicieux cocktail fruité à base de Ketel One au concombre ou pamplemousse.

1106 boulevard Maisonneuve Ouest, Montréal

Vous connaissez le restaurant Hà du Vieux-Montréal? Si oui, sachez qu’il existe un bar caché au sous-sol qui nous transporte cette fois-ci dans les rues de Pékin ou de Hanoï. C’est l’endroit idéal pour un tête-à-tête romantique autour d’un cocktail exotique et sophistiqué!

600 rue William, Montréal

Toujours dans le Vieux-Montréal, le Flyjin est un incontournable de la scène du nightlife à Montréal. Ce supperclub décoré d’un grand bar propose un menu de gastronomie japonaise, mais aussi une carte de mixologie avec des ingrédients typiquement japonais comme le yuzu, le sake ou le sirop de shiso.

417 rue Saint-Pierre, Montréal

Bienvenue à la Voie lactée des bars à cocktails! C’est au Milky Way, situé à Pointe-Saint-Charles, que l’on perd la notion de l’espace-temps. Plus de 17 variétés de cocktails sont disponibles pour tous les goûts, ainsi que des vins et des bières d’importations privées. Le Milky Way a aussi été nommé parmi les bars les «plus cool» au monde en 2021.

1886 rue Centre, Montréal

Sur la Rive-Sud, rendez-vous au chic et moderne bar Les Cousins, situé dans les vestiges de l’hôtel ALT+. Après une session à faire du lèche-vitrine entre amis au Quartier Dix30, rien de mieux qu’un bon drink pour terminer la journée! D’ailleurs, tous les gins québécois y sont en vedette.

9156 boulevard Leduc, Brossard

Très connu pour sa sélection de vin et ses plats réconfortants, le bar à vin Oregon est aussi une adresse de prédilection pour ses cocktails classiques réinventés. On peut y commander un Tequila Hibiscus, un Negroni Yuzu, un Spicy Marguarita ou encore un Long Island Iced Tea.

241 boulevard Curé-Labelle, Sainte-Rose

Se trouvant dans une ruelle mystérieuse, l’Atwater Cocktail Club nous plonge dans une atmosphère d’un speakeasy. Dans un décor feutré et enveloppant, les mixologues offrent des cocktails à base de sirops maison, faits d’ingrédients frais et de spiritueux minutieusement choisis.

512 avenue Atwater, Montréal

Le Peacock Oiseau de nuit est l'un des bars à cocktails les plus «instagrammables» en ville! Dans ce bar, on y sert des cocktails classiques comme le Old Fashioned ou des recettes originales comme le Tropical Collins avec Bombay gin, gomme d’ananas, citron et tonic.

6714 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pour impressionner ta date ou pour une occasion spéciale, le distingué Bar Nacarat est un incontournable en matière de cocktail. Comme dans Sex and the City, on se met sur notre 31 et on commande un splendide cocktail à base de champagne Veuve Clicquot.

900 Boulevard René-Lévesque Ouest

Le Farsides, c’est du bon beat hip hop des années 90 et 2000, de jeunes professionnels qui ont le cœur à la fête, des spécialités de la cuisine hawaïenne et un tiki bar aux cocktails colorés et exotiques. Impossible de s'ennuyer!

690 Rue Notre Dame Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernière vidéos!

s