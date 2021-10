L'Orchestre de Jeux vidéo revient avec un nouveau concert

Partager







Le 6 novembre prochain, l’Orchestre de Jeux Vidéo fera son retour sur scène avec son concert Continue, qui aura lieu à l’église Saint-Jean Baptiste à Montréal.

Après un an et demi d’absence, l’OJV présentera un nouveau concert avec des succès de plusieurs jeux vidéo qui ont marqué nos vies, tels que Final Fantasy, Super Mario Galaxy, Dragon Quest et plusieurs autres surprises!

L’événement se déroulera en respectant les consignes de santé publique applicables le jour du concert, incluant ce qui a trait au port du masque et de la preuve de vaccination.

Pour se procurer des billets pour l’événement, qui aura lieu le 6 novembre à 19h30 à l’église Saint-Jean Baptiste à Montréal, rendez-vous sur le site officiel de l’OJV. Une soirée qui s'annonce riche en émotions!

