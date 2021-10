Star Wars: Hayden Christensen de retour en tant qu’Anakin Skywalker dans la série Ahsoka de Disney+

Partager







Que la nostalgie soit avec vous, puisque Hayden Christensen reprendra prochainement son rôle d’Anakin Skywalker pour un (autre) projet de Disney+.

Selon The Hollywood Reporter, l’acteur canadien se plongera donc une fois de plus dans la toge du feu Jedi/Sith dans le cadre de la série Ahsoka, qui sera diffusée sur la plateforme de streaming de Disney et racontera l’histoire d’Ahsoka Tano, l’ancienne Padawan d’Anakin.

Celle-ci est apparue notamment dans la deuxième saison de Mandalorian, incarnée par Rosario Dawson, mais a souvent été mise de l’avant dans les œuvres animées de Star Wars.

Notons que l’histoire d’Ahsoka doit se dérouler à la même époque que The Mandalorian, soit cinq ans après les événements de Return of the Jedi... et ainsi après la mort de Darth Vader/Anakin. Il est donc encore un peu difficile pour le moment de deviner de quelle façon Christensen participera à la série. En tant que fantôme? Dans un flash-back? En tout cas, il sera là!

Fait intéressant, il s’agit du deuxième (!) retour annoncé de Hayden Christensen dans l’univers créé par George Lucas. Ce dernier doit ainsi également apparaître dans la série de Disney+ sur Obi-Wan Kenobi, mettant en vedette l’excellent Ewan McGregor.

Dans les deux cas, aucune date de parution n’a encore été annoncée par Disney. Il faudra donc de toute évidence être patient avant de revoir le visage doux-amer d’Anakin.

