7 choses à savoir sur «Dune», le film de Denis Villeneuve au sommet du box-office

Dune, que Denis Villeneuve rêvait de porter à l'écran depuis de nombreuses années, connaît un succès monstre depuis sa sortie au cinéma. Voici sept choses à savoir sur le film du cinéaste québécois.

1. Un film qui rapporte gros

Le dernier bébé de Denis Villeneuve a rapporté plus de 220 M$ US dans le monde, dont 40,1 M$ en Amérique du Nord. Sa production a coûté 165 M$.

2. Un désert connu

Le désert que l’on peut apercevoir dans Dune, le Wadi Rum, en Jordanie, n’est pas inconnu des cinéphiles.

Le premier film à y avoir été tourné: Lawrence of Arabia (1962). Puis, il y a eu Transformers: Revenge of the Fallen (2009), The Martian (2015) et Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

3. L’effet UQAM?

Le réalisateur québécois, diplômé de l’UQAM en cinéma, n’a pas hésité à porter sa veste en coton ouaté de l’université pendant le tournage.

Le cinéaste Denis Villeneuve lors du tournage de #Dune, portant une veste à l'effigie de l’@UQAM. Denis Villeneuve y est diplômé en cinéma. pic.twitter.com/OLcyRzLdFS — Hadi Hassin (@hassinhadi) October 25, 2021

4. Le film est encensé

Le chef-d’œuvre de Villeneuve a séduit les critiques et de grandes figures du cinéma, comme Christopher Nolan (The Dark Knight, Dunkerque, Tenet).

Denis Villeneuve et Christopher Nolan

«Je pense que c’est un travail extraordinaire [...]. C’est un vrai plaisir et un vrai cadeau pour les fans de cinéma du monde entier. Merci beaucoup pour ça, Denis.»

5. Avant le film, le livre

L’œuvre de science-fiction, écrite par Frank Herbert, a d’abord été publiée en 1965. C’est Dune qui a inspiré le créateur de Star Wars, George Lucas.

6. Une première adaptation en 1984

Denis Villeneuve n’est pas le premier à plonger dans l’univers de Dune. Le réalisateur David Lynch avait adapté le livre dans les années 1980.

Contrairement à la version du Québécois, celle de l’Américain a été un flop total, avec 30,9 M$ au box-office (et un budget de 40 M$).

7. Il y aura une suite

Fort de son succès populaire et critique, le film de Denis Villeneuve, qui couvre la moitié du livre de Frank Herbert, aura une suite. Denis Villeneuve a donc remporté son pari!